Iván Barton será el árbitro de Colombia vs. Suiza: conozca al polémico juez salvadoreño

El primer juego de Colombia en tierras canadienses en este Mundial será nada más y nada menos que en la instancia de los 16 mejores, donde ya no hay margen de error alguno y es por ello de suma importancia conocer a la persona encargada de impartir justicia en un compromiso donde se juega seguir o no en la máxima cita orbital.

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Hasta el momento, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no se vio afectado ni beneficiado de forma drástica por las sentencias de los referís. El gol anulado a Dávinson Sánchez en el partido de la última fecha de la fase de grupos contra Portugal es la única jugada polémica que se mantiene en la retina del equipo y los aficionados cafeteros.

Para el juez salvadoreño de 35 años, este partido también representa una prueba de fuego, principalmente, por las críticas que le cayeron tras el primer duelo que lo tuvo como mediador en este torneo: Turquía contra Paraguay. Esta justa que tuvo lugar en el Estadio de San Francisco (Levi’s Stadium), llevó a Barton al foco público tras aplicar al minuto 45+3 del primer tiempo la famosa “Ley Vincius”. Ese día, Barton expulsó al guaraní Miguel Almirón por taparse la boca mientras discutía con un rival otomano.

El juez, después de esta polémica, fue asignado para otro juego decisivo entre Japón y Suecia, el cual definía al segundo clasificado del Grupo F, empero, en este compromiso no tuvo ningún altercado que lo dejara mal parado.

Un detalle de este árbitro que llama la atención es que desde 2023 arbitra constantemente partidos en la Liga de Arabia Saudita, así que ya sabe lo que es lidiar con estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, Riyadh Mahrez y Franck Kessie. Además, es reconocido como uno de los mejores colegiados de la Concacaf.

Tomado de El Colombiano.

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