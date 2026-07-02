Bélgica impugna la decisión de dejar jugar a Balogun y acusa a la FIFA de negarse a darle explicaciones

Bruselas (Europa Press)

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha decidido "impugnar la elegibilidad" del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, a quien la FIFA ha retirado la sanción por tarjeta roja que le debía impedir jugar este lunes contra la selección de Bélgica en los octavos de final del Mundial, y ha acusado al organismo que dirige Gianni Infantino de ignorar su petición de explicaciones y forzar un proceso de apelación que resultara inadmisible.

La Federación se muestra "sorprendida" y subraya la negativa de la FIFA a responder a su "petición legítima de información" sobre unos hechos que Bélgica conoció por los medios de comunicación.

Según un duro comunicado de la propia Federación para informar de cómo se han desarrollado las últimas horas, desde que trascendió el domingo que Balogun podría jugar por decisión de la FIFA, tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino para pedirle que revisara la decisión de suspender al jugador.

La cronología que expone el comunicado recogido por Europa Press, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición con respecto a la normativa aplicable.

Sin embargo, "como única respuesta", la FIFA le remitió un escrito indicando que "consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de tan sólo unas horas para completarla", pero no proporcionó en dicha carta "ninguna información" sobre la decisión por la que Bélgica pedía explicaciones.

"Si bien la RBFA sólo buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible", acusa la Federación belga en el comunicado, tras recordar que las propias reglas de la FIFA para que una apelación sea admisible debe responder a un "dictamen motivado comunicado previamente al apelante"; algo que no se da en este caso dado que el organismo internacional no ha comunicado formalmente nada a Bélgica.

Le puede interesar: La FIFA permite jugar al goleador de Estados Unidos Balogun pese a su tarjeta roja

En este contexto, la Federación belga subraya que, "para que quede claro, hasta el momento, la RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA al respecto.

Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido".

Además de la falta de información sobre el caso, los belgas también acusan a la FIFA de haber "eliminado deliberadamente" de la comunicación que comparte en las reuniones de coordinación previas a los partidos la sección que detalla la norma por la que un jugador que recibe tarjeta roja es castigado con la "suspensión automática", y ello a pesar de que esta referencia apareció en "todas las reuniones previas" de los cuatro partidos que la selección belga ha jugado hasta llegar a octavos.

"La RBFA preguntó a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, sobre los motivos de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta", concluye el comunicado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .