Cruzó una línea roja: UEFA arremete contra la FIFA por el caso Balogun

La UEFA expresó este lunes su rechazo a la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica en Seattle.

El organismo europeo emitió un comunicado en el que cuestionó la aplicación del reglamento disciplinario tras la expulsión del jugador ante Bosnia-Herzegovina y sostuvo que la medida genera consecuencias para el desarrollo de la competencia.

Balogun fue expulsado el pasado miércoles durante el encuentro de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina, después de que el árbitro revisara en el VAR un pisotón sobre el tobillo de Tarik Muharemovic. La tarjeta roja implicaba, de acuerdo con el reglamento, una suspensión automática para el siguiente compromiso. Incluso el propio futbolista había reconocido días antes que debía “aceptar” la sanción.

Sin embargo, la FIFA resolvió suspender la ejecución del castigo al aplicar de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, disposición que faculta a su Comité Disciplinario para decidir la suspensión de una sanción previamente impuesta.

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UEFA sostiene que la decisión contradice el reglamento

En su comunicado, la UEFA manifestó que “el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente”.

El organismo añadió que, aunque “a veces las reglas están abiertas a interpretación”, en este caso “no” lo están y recordó que “la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse”.

La entidad europea también afirmó que la FIFA “ha cruzado una línea roja” con esta resolución y sostuvo que la suspensión tras una expulsión constituye “un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación”.

Asimismo, la UEFA advirtió: “Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”. También señaló que “Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición”.

En otro apartado del comunicado, la organización expresó que “el fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso, y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas leyes”.

Además, concluyó: “Un torneo nunca es un hecho aislado por completo y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inaudita, incomprensible e injustificable”.

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Bélgica y autoridades de Estados Unidos reaccionan

La Federación Belga de Fútbol también manifestó su desacuerdo con la determinación de la FIFA y recordó que el artículo 66.4 de su Código Disciplinario establece que una expulsión con tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido, como había ocurrido con todas las expulsiones registradas hasta ese momento en el Mundial.

La federación belga añadió que la resolución también contradice el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese sentido, citó el artículo 10.5, que establece: “Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales”.

Tras conocerse la decisión, el presidente de Estados Unidos celebró la medida en redes sociales y agradeció a la FIFA “por hacer lo correcto”, al considerar que la expulsión representaba “una gran injusticia”. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la selección estadounidense había resultado perjudicada por la tarjeta roja mostrada al delantero.

La UEFA no hizo referencia en su comunicado a la llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la que informaron diversas fuentes, y centró su posición en la aplicación del reglamento disciplinario y en las implicaciones que, a su juicio, tendrá la decisión para el desarrollo del torneo.

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