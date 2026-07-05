Los récords que siguen vigentes en la historia de los Mundiales de fútbol

Cada Copa del Mundo deja nuevas marcas y protagonistas, pero también demuestra lo difícil que es romper algunos de los récords más históricos del torneo. A lo largo de casi un siglo de competencia, varias actuaciones individuales y colectivas han quedado grabadas para siempre y continúan resistiendo el paso del tiempo.

Uno de los registros más impresionantes pertenece a la selección de Hungría, que protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales al derrotar 10-1 a El Salvador durante la fase de grupos de España 1982. Aunque desde entonces se han registrado marcadores abultados, ningún equipo ha logrado superar ese registro al anotar diez goles en un mismo partido.

En la parte individual, el francés Just Fontaine conserva uno de los récords más difíciles de igualar. Durante el Mundial de Suecia 1958 marcó 13 goles en una sola edición, una cifra que ningún otro futbolista ha alcanzado. Ni siquiera figuras como Pelé, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo lograron acercarse a esa marca en un solo torneo.

También hay un récord histórico que comparten el arquero inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez: ambos disputaron 10 partidos sin recibir goles en la Copa del Mundo. Shilton lo consiguió entre los Mundiales de 1982, 1986 y 1990, mientras que Barthez lo logró con Francia entre 1998 y 2006. Hasta hoy, esa sigue siendo la mejor marca registrada en la historia del torneo.

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En el apartado ofensivo colectivo, Hungría vuelve a aparecer gracias a la campaña de 1954, cuando anotó 27 goles en apenas cinco partidos. Aunque no logró quedarse con el título tras perder la final frente a Alemania Occidental, ninguna selección ha vuelto a alcanzar esa cantidad de goles en una sola Copa del Mundo.

También permanece vigente el récord del partido con más goles en la historia del torneo. El encuentro entre Austria y Suiza en los cuartos de final de Suiza 1954 terminó 7-5, para un total de 12 anotaciones, una cifra que nunca ha sido superada.

A nivel individual, el brasileño Pelé continúa siendo el jugador más joven en conquistar una Copa del Mundo. Tenía apenas 17 años y 249 días cuando levantó el trofeo en Suecia 1958, luego de convertirse en una de las grandes figuras de aquel campeonato.

Récords que también hicieron historia

No todos los récords del Mundial tienen que ver con títulos o goleadores. Algunos de los más llamativos ocurrieron en cuestión de segundos. El más vigente es el del turco Hakan Şükür, quien marcó el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo al anotar apenas 11 segundos después del pitazo inicial frente a Corea del Sur en el Mundial de 2002. En contraste, el uruguayo José Batista protagonizó la expulsión más rápida del torneo al recibir la tarjeta roja a los 56 segundos del partido ante Escocia en México 1986.

Otro registro que permanece intacto es el del húngaro Sándor Kocsis, único futbolista que ha conseguido dos hat-tricks en una misma Copa del Mundo. El delantero firmó ambos tripletes durante el Mundial de Suiza 1954, una marca que ningún otro jugador ha logrado igualar en más de siete décadas.

Entre las curiosidades más recordadas figura también el único enfrentamiento mundialista entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Con el Muro de Berlín aún dividiendo al país, ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1974 y la victoria fue para los orientales por 1-0. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: Alemania Occidental terminó conquistando el título de ese Mundial semanas después.

Tomado de La República.

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