No todos competimos en igualdad: Jhon Arias contra la FIFA

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, dejó un profundo sinsabor entre los jugadores. Uno de los que alzó la voz fue Jhon Arias, quien cuestionó las condiciones en las que el combinado nacional afrontó el torneo y apuntó directamente a la Fifa por las extensas distancias recorridas durante la competencia.

El mediocampista, una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, aseguró que Colombia no compitió en igualdad de condiciones después de disputar partidos en México, Estados Unidos y Canadá, lo que, según explicó, representó un desgaste físico importante.

“Difícil responder eso. Así es esta industria, no todos competimos con las mismas condiciones, no todos competimos en igualdad. Es algo que no es de ahorita, no se va a acabar aquí, va a continuar y la tendencia es cada vez a empeorar. Así funciona el fútbol. No es algo nuevo, no estamos descubriendo el mundo”, manifestó Arias.

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El volante del Palmeiras dejó claro que sus palabras no buscan justificar la eliminación, sino evidenciar una realidad que, a su juicio, afecta a varias selecciones durante los grandes torneos internacionales.

“A nosotros nos toca competir desde donde nos toca. Recorrimos los tres países, recorrimos grandes distancias. Sí, claramente afecta desde la parte física, pero yo creo que no es por poner excusas, porque ya está bueno de poner excusas. Nosotros teníamos condiciones de competir. Creo que competimos bien, pero, infelizmente, nos vamos a casa”, agregó.

Pese a la eliminación, Arias fue uno de los jugadores más destacados de Colombia en la Copa del Mundo. El pasado 3 de julio marcó el gol de la victoria 1-0 sobre Ghana, resultado que aseguró la clasificación del seleccionado nacional a los octavos de final, instancia en la que el sueño mundialista terminó desde el punto penal frente a Suiza.