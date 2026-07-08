Anuncian amnistía para deudores del acueducto en Villa del Rosario

En Villa del Rosario, la empresa Aqualia puso en marcha “Métele un gol a tu deuda”, una campaña que ofrece descuentos y facilidades de financiación para quienes tienen obligaciones en mora superiores a 365 días.

La iniciativa, que estará vigente hasta el próximo 31 de julio, busca que cada usuario pueda encontrar una opción acorde con sus posibilidades económicas.

Es así como quienes tengan la capacidad de cancelar la totalidad de su obligación podrán reducir significativamente el valor de la deuda, mientras que quienes necesiten más tiempo tendrán la posibilidad de acceder a planes de financiación.

Uno de los principales beneficios es el descuento por pago total, incluyendo el consumo del mes. Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a una reducción del 45%; para el estrato 4, el descuento será del 35%, y para el estrato 5, del 30%. Los usuarios comerciales e industriales tendrán un beneficio inicial del 20%.

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Además, tras la negociación y el análisis de cada caso por parte de la dirección comercial y la jefatura de servicio, podrán aprobarse descuentos de hasta el 45% para usuarios de los estratos 3, 4 y 5, así como para clientes comerciales e industriales.

La campaña también contempla alternativas para quienes no pueden pagar la totalidad de la deuda en un solo pago.

Los usuarios de los estratos 1 y 2 podrán iniciar un acuerdo con un abono del 10% de la deuda, más el consumo del mes, y financiar el saldo hasta en 48 meses. Para los estratos 3 y 4 existen plazos de hasta 36 meses, mientras que el estrato 5 y los usuarios comerciales e industriales podrán acceder a financiación de hasta 12 meses.

Para acceder a la financiación, el usuario deberá formalizar un acuerdo de pago y cumplir las condiciones establecidas. Los beneficios no aplican a obligaciones judicializadas o en procesos de embargo.

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