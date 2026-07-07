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Reintegro de oficiales y regreso del Esmad: interrogantes del nuevo Mindefensa
Su designación fue anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
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valents2121
General Mora, nuevo mindefensaa.
Colprensa
Colprensa
Martes, 7 de Julio de 2026

El general (r) Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que es un "error" que el candidato Iván Cepeda y el actual presidente, Gustavo Petro, hayan hecho un llamado a la desobediencia civil.

“Eso es un error porque eso no le trae nada bueno al país, recordemos lo que pasó en el 2021. Y yo solo le pido al senador Cepeda que recapacite, que el país está entrando en una nueva era; vamos entre todos a construir la patria milagro, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar a Colombia a que se respete el principio de autoridad, a que se respete la ley, a que se respete la Constitución”, dijo el nuevo ministro a Semana.

El exoficial habló de la necesidad de tener una fuerza que reaccione frente a las manifestaciones violentas, por lo que se plantea el retorno del Esmad.

“Hay una delgada línea roja entre lo que es el derecho a la protesta que establece la Constitución de Colombia y otro cuando a partir de allí se convierte en una manifestación violenta en actos de terrorismo”, planteó Mora en declaraciones a Caracol Radio.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro

Aseguró que estudia el reintegro de generales y oficiales. Incluso estudia la posibilidad de reintegrarse a la fuerza y operar en servicio activo.

De la Espriella anunció en la víspera a Mora como su designado ministro de Defensa y al que calificó de ser un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad.

"El mayor general Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, afirmó de la Espriella en su cuenta de X.

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