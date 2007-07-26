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¡Dolorosa eliminación en penales! Colombia cayó ante Suiza en los octavos del Mundial 2026
En los penales, los europeos se impusieron 4-3 ante el combinado cafetero.
Authored by
cesarmuñoz
Lucumí, Colombia Vs. Suiza Mundial 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 7 de Julio de 2026

Terminó el sueño mundialista. La Selección Colombia fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 al caer en la tanda de penales, 4-3, ante Suiza luego de igualar 0-0 en los 120 minutos. 

Los cafeteros, que pocas opciones de gol tuvieron a lo largo del partido disputado en Vancouver, contaron con la mala fortuna de fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la tanda definitoria. 

La Tricolor sale de la cita orbital después de ser primero del Grupo K tras victorias 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, y un empate ante Portugal (0-0). En los dieciseisavos de final, el combinado nacional eliminó a Ghana (1-0). 

En los penaltis, por Colombia cobraron Juan Fernando Quintero (gol), Dávinson Sánchez (palo), Jaminton Campaz (gol), Juan Hernández (atajó) y Luis Díaz (gol); por el vencedor Granit Xhaka (gol), Zeki Amdouni (gol), Manuel Akanji (arriba), Cedric Itten (gol) y Ruben Vargas (gol)

Lea aquí: Argentina protagonizó una remontada épica ante Egipto y se instaló en cuartos de final

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina, 116’), Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82’), Gustavo Puerta; Jhon Arias (Jaminton Campaz, 66’), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 66’), Luis Díaz; Luis Suárez (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, 82’). 
DT: Néstor Lorenzo. 

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, 86’), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Miro Muheim, 70’); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabián Rieder (Zeki Amdouni, 103’) Ardon Jashari (Djibril Sow, 46’), Dan Ndoyé (Ruben Vargas, 90’); Breel Embolo (Cedric Itten, 86’). 
DT: Murat Yakin. 

Arbitro: Iván Barton (El Salvador). 
Estadio: Vancouver.

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