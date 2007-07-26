¡Dolorosa eliminación en penales! Colombia cayó ante Suiza en los octavos del Mundial 2026

Terminó el sueño mundialista. La Selección Colombia fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 al caer en la tanda de penales, 4-3, ante Suiza luego de igualar 0-0 en los 120 minutos.

Los cafeteros, que pocas opciones de gol tuvieron a lo largo del partido disputado en Vancouver, contaron con la mala fortuna de fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la tanda definitoria.

La Tricolor sale de la cita orbital después de ser primero del Grupo K tras victorias 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, y un empate ante Portugal (0-0). En los dieciseisavos de final, el combinado nacional eliminó a Ghana (1-0).

En los penaltis, por Colombia cobraron Juan Fernando Quintero (gol), Dávinson Sánchez (palo), Jaminton Campaz (gol), Juan Hernández (atajó) y Luis Díaz (gol); por el vencedor Granit Xhaka (gol), Zeki Amdouni (gol), Manuel Akanji (arriba), Cedric Itten (gol) y Ruben Vargas (gol)

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Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina, 116’), Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82’), Gustavo Puerta; Jhon Arias (Jaminton Campaz, 66’), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 66’), Luis Díaz; Luis Suárez (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, 82’).

DT: Néstor Lorenzo.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, 86’), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Miro Muheim, 70’); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabián Rieder (Zeki Amdouni, 103’) Ardon Jashari (Djibril Sow, 46’), Dan Ndoyé (Ruben Vargas, 90’); Breel Embolo (Cedric Itten, 86’).

DT: Murat Yakin.

Arbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: Vancouver.

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