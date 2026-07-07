Argentina protagonizó una remontada épica ante Egipto y se instaló en cuartos de final

Con Mohamed Salah comandando el frente de ataque faraónico y un Mohamed Shobeir gigante en el arco, Egipto estuvo cerca de vencer a Argentina, pero la albiceleste reaccionó a tiempo y empató de la mano de Messi 2-2 y a falta de solo 4 minutos para el final del partido, Enzo Fernández le dio la victoria a los argentinos por 3-2.

El primer tiempo estuvo lleno de emociones de lado y lado. Al minuto 15, cayó la primera gran sorpresa del compromiso cuando el defensor central, Yesser Ibrahim, remató un centro enviado por Marwan Ateya y venció a Emiliano “Dibu Martínez” para generar el asombro de propios y extraños en el estadio de los Falcons de la NFL. Egipto, al primer cuarto, ya lo ganaba 1-0.

Posterior al tanto egipcio, cinco minutos después para ser exacto, Nicolás Tagliafico penetró el área rival y fue derrumbado, el árbitro francés, Francois Letexier, señaló el punto blanco y cobró penal para Argentina. Lionel Messi se preparó para cobrar y anotar su octavo gol en la Copa del Mundo; sin embargo, se encontró con la figura de Mohamed Shobeir, arquero del Al Ahly egipcio, que con esa atajada inició su gran noche.

Con el paso de la parte inicial, Argentina creció al ritmo de Leandro Paredes, quien tomó la batuta y generó juego para que Alexis Mac Allister y Julián Álvarez tuvieran jugadas de peligro (30’ y 42’ respectivamente), las cuales fueron desactivadas por el guardián del pórtico africano.

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Histórica remontada albiceleste

Al comenzar el segundo tiempo, el ímpetu argentino, de forma natural, aumentó. La línea de 5, casi 6 defensores egipcios, no dejó ingresar las embestidas albicelestes y, al minuto 59, Mohamed Salah y Mostafa Ziko se juntaron para hacer de una contra el segundo tanto del equipo rojo, pero una falta previa sobre Lisandro Martínez hizo que Letexerie anulara el tanto.

No fue hasta el minuto 67 que nuevamente la combinación entre Salah y Ziko, sumando al lateral derecho Haissem Hassan, dio su fruto. En un contragolpe triangulado, Egipto puso el 2-0 parcial y enmudeció a los hinchas argentinos en Georgia.

Cuando todo parecía tranquilo para los faraones, apareció el héroe de la albiceleste ante Cabo Verde, Cristian “Cuti” Romero, y con un cabezazo prendió la esperanza argentina. Con más de 15 minutos, aun con la prórroga, los suramericanos estaban a un gol de empatar un partido que parecía perdido.

Corría el minuto 83 cuando apareció Lionel Messi, quien no se quedó con la espina del penal fallado y, tras tres toques en ataque de los argentinos, “La Pulga” la mandó a guardar y puso el 2-2 en el marcador.

Al minuto 90+3, cuando todo indicaba alargue, apareció Enzo Fernández para finalizar una contra y darle de su propia medicina a Egipto. Argentina logró la épica, una vez más, el equipo de Lionel Scaloni deja un partido para el recuerdo y ahora espera por Colombia o Suiza en cuartos de final.

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