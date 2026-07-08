Somos un grupo que no se cansa de competir y no baja los brazos nunca: Lionel Messi

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, destacó el carácter de la Albiceleste tras la agónica remontada 3-2 sobre Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El astro aseguró que el equipo volvió a demostrar que nunca baja los brazos y que siempre compite hasta el final, incluso en los momentos más difíciles.

"Es verdad que con el 2-0 se había puesto fea. Pero este grupo demuestra una vez más lo que muchas veces repetí porque lo conozco desde adentro: no se cansa de competir, de creer, de intentarlo y no baja los brazos nunca. Hoy dio una muestra más de carácter", declaró Messi este martes en el Mercedes-Benz Stadium.

El delantero reconoció que el partido pudo cambiar tras el penal que desperdició cuando Argentina dominaba el encuentro y admitió que sintió haberle fallado a sus compañeros.

Puede leer: ¡Dolorosa eliminación en penales! Colombia cayó ante Suiza en los octavos del Mundial 2026

"Si yo hubiese convertido el penal, cambiaba la dinámica del partido. Tenía mucha bronca por haberlo errado y sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", confesó.

Pese a ello, resaltó la capacidad de reacción del equipo para remontar una desventaja de dos goles en un partido de eliminación directa.

"No era fácil levantar un 2-0 en una eliminatoria de un Mundial, donde nadie regala nada. Gracias a Dios lo hicimos una vez más", afirmó.

Messi también elogió el compromiso de sus compañeros y aseguró que el esfuerzo colectivo le permite seguir siendo determinante dentro del campo.

"Gracias a ellos estoy dentro de la cancha también. Sé que hacen un sacrificio extra, que corren por mí cuando es necesario, y lo hacen de corazón. Soy feliz dentro de este grupo", expresó.

El capitán argentino también habló del sacrificio personal que implica disputar el Mundial, al reconocer que lleva varias semanas lejos de su familia.

"Hace muchísimo tiempo que no compartimos con la familia. Recién el otro día pude ver unas horas a mi mujer y a mis hijos. Pero nosotros disfrutamos de estar juntos y sabemos para lo que estamos. Este grupo me regaló mucha felicidad y no se podía terminar hoy", comentó.

Lea además: Francia y Marruecos reviven el duelo de Catar 2022, por el cupo a cuartos de final del Mundial 2026

Sobre el gol que marcó para igualar el marcador, Messi reconoció que representó un alivio tras el penal fallado.

"Fue un desahogo muy grande. Tenía mucha bronca por el penal, pero por suerte pude hacer el gol del empate y darle una alegría enorme al grupo y a toda la gente que vino a acompañarnos", dijo.

Finalmente, el capitán volvió a destacar la unión que existe dentro de la selección y aseguró que ese ambiente ha sido clave para los éxitos recientes del equipo.

"Soy un agradecido por el cariño que siempre recibí. Hablar de mis compañeros es hablar de un grupo que me lo demuestra con palabras y hechos desde hace muchos años. Estoy feliz y orgulloso de competir al lado de ellos porque lo que vivimos internamente es algo muy lindo", concluyó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .