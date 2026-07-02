Francia y Marruecos reviven el duelo de Catar 2022, por el cupo a cuartos de final del Mundial 2026

Resumen de Agencias

La búsqueda de Francia por convertirse en apenas la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA continúa frente al mismo rival al que derrotó en las semifinales de Catar 2022. Marruecos estuvo muy cerca de alcanzar la final en aquella ocasión, pero hizo historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a esa instancia, un logro que ahora buscará repetir en el Mundial 2026.

El compromiso se disputará este jueves, a las 3:00 de la tarde, en el estadio de Boston.

Franceses y marroquíes solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo, precisamente en las semifinales de Catar 2022.

En aquella ocasión, Theo Hernández abrió el marcador al quinto minuto en el estadio Al Bayt y Randal Kolo Muani sentenció el 2-0 en los minutos finales, resultado que clasificó al equipo dirigido por Didier Deschamps a su segunda final mundialista consecutiva.

Además de ese antecedente, ambas selecciones han disputado cuatro partidos amistosos, con saldo de dos victorias para Francia y dos empates.

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Del duelo de Catar, Francia conserva en su plantilla a nueve jugadores: los defensores Theo Hernández, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Ibrahima Konaté; los mediocampistas Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; y los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Por el lado de Marruecos permanecen los porteros Yassine Bounou, Ahmed Reda Tagnaouti y Munir El Kajoui; los defensores Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui; los volantes Sofiane Amrabat y Azzedine Ounahi; y el atacante Bilal El Khannouss.