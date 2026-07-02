Francia y Marruecos reviven el duelo de Catar 2022, por el cupo a cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos con todo para tomar revancha ante Francia.
¿Cómo llegan?
El equipo de Didier Deschamps viene de superar por la mínima diferencia a Paraguay, gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé, en un partido muy disputado en el que los franceses encontraron pocos espacios.
Aun así, Francia mantiene un rendimiento perfecto en el torneo, con cinco victorias en cinco partidos y apenas dos goles recibidos, una marca inédita para la selección gala en un Mundial. Mbappé, con siete anotaciones, es el máximo goleador de la competencia.
En la fase de grupos, los franceses terminaron primeros con puntaje ideal tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En los dieciseisavos de final eliminaron a Suecia por 3-0 y, en los octavos, dejaron en el camino a Paraguay con un ajustado 1-0.
Le puede interesar: Marruecos despachó a la anfitriona Canadá del Mundial y avanzó a los cuartos de final
Marruecos, por su parte, empató 1-1 con Brasil en su debut y luego derrotó 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití para avanzar como segundo de su grupo. En los dieciseisavos eliminó por penales (3-2) a Países Bajos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y en los octavos goleó 3-0 a Canadá.
El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi llega en gran momento, luego de vencer con autoridad a Canadá gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi.
Con esa clasificación, Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final en dos Copas del Mundo consecutivas, confirmando que la histórica campaña de Catar 2022 no fue producto de la casualidad.
La principal duda en el equipo marroquí es el estado físico de Ismael Saibari, mientras que Ayoub El Kaabi aparece como la principal alternativa en el ataque.
Posibles formaciones
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.
Seleccionador: Didier Deschamps.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.
Seleccionador: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Estadio: Boston.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .