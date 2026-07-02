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Francia y Marruecos reviven el duelo de Catar 2022, por el cupo a cuartos de final del Mundial 2026
Francia buscará seguir demostrando su favoritismo para ganar la Copa del Mundo.
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omarromero
Francia buscará seguir demostrando su favoritismo para ganar la Copa del Mundo.
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Martes, 7 de Julio de 2026

Resumen de Agencias

La búsqueda de Francia por convertirse en apenas la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA continúa frente al mismo rival al que derrotó en las semifinales de Catar 2022. Marruecos estuvo muy cerca de alcanzar la final en aquella ocasión, pero hizo historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a esa instancia, un logro que ahora buscará repetir en el Mundial 2026.

El compromiso se disputará este jueves, a las 3:00 de la tarde, en el estadio de Boston.

Franceses y marroquíes solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo, precisamente en las semifinales de Catar 2022.

En aquella ocasión, Theo Hernández abrió el marcador al quinto minuto en el estadio Al Bayt y Randal Kolo Muani sentenció el 2-0 en los minutos finales, resultado que clasificó al equipo dirigido por Didier Deschamps a su segunda final mundialista consecutiva.

Además de ese antecedente, ambas selecciones han disputado cuatro partidos amistosos, con saldo de dos victorias para Francia y dos empates.

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Del duelo de Catar, Francia conserva en su plantilla a nueve jugadores: los defensores Theo Hernández, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Ibrahima Konaté; los mediocampistas Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; y los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Por el lado de Marruecos permanecen los porteros Yassine Bounou, Ahmed Reda Tagnaouti y Munir El Kajoui; los defensores Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui; los volantes Sofiane Amrabat y Azzedine Ounahi; y el atacante Bilal El Khannouss.

Marruecos con todo para tomar revancha ante Francia.

Marruecos con todo para tomar revancha ante Francia.

¿Cómo llegan?

El equipo de Didier Deschamps viene de superar por la mínima diferencia a Paraguay, gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé, en un partido muy disputado en el que los franceses encontraron pocos espacios.

Aun así, Francia mantiene un rendimiento perfecto en el torneo, con cinco victorias en cinco partidos y apenas dos goles recibidos, una marca inédita para la selección gala en un Mundial. Mbappé, con siete anotaciones, es el máximo goleador de la competencia.

En la fase de grupos, los franceses terminaron primeros con puntaje ideal tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En los dieciseisavos de final eliminaron a Suecia por 3-0 y, en los octavos, dejaron en el camino a Paraguay con un ajustado 1-0.

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Marruecos, por su parte, empató 1-1 con Brasil en su debut y luego derrotó 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití para avanzar como segundo de su grupo. En los dieciseisavos eliminó por penales (3-2) a Países Bajos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y en los octavos goleó 3-0 a Canadá.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi llega en gran momento, luego de vencer con autoridad a Canadá gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi.

Con esa clasificación, Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final en dos Copas del Mundo consecutivas, confirmando que la histórica campaña de Catar 2022 no fue producto de la casualidad.

La principal duda en el equipo marroquí es el estado físico de Ismael Saibari, mientras que Ayoub El Kaabi aparece como la principal alternativa en el ataque.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Boston.

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