No convertir se paga: Néstor Lorenzo sobre la derrota contra Suiza

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, asumió con serenidad la derrota ante Suiza en los penales y defendió el desempeño de sus jugadores, pese a la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.

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Tras el empate 0-0 en los 90 minutos y la caída 4-3 desde el punto penal, el entrenador argentino agradeció el respaldo de los hinchas y reconoció el dolor por no haber podido convertir las oportunidades generadas durante el partido.



“Gracias a todos los que hicieron ese esfuerzo y se subieron a la ilusión que nosotros mismos fuimos generando”, expresó Lorenzo en rueda de prensa, en un mensaje dirigido a la afición colombiana que acompañó al equipo tanto en Vancouver como desde distintas ciudades del país.



El técnico señaló que la falta de gol volvió a ser un problema en un partido en el que Colombia generó numerosas llegadas. “Hoy creo que tuvimos 17 tiros al arco, intentos como le dicen. Es mucho, es mucho y no convertir se paga”, afirmó.

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Para Lorenzo, el aspecto más importante fue que el equipo mantuvo una propuesta ofensiva y creó opciones claras. “A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones”, sostuvo.



El seleccionador también recordó antecedentes similares en la eliminatoria sudamericana, cuando Colombia tuvo dificultades para marcar antes de la última fecha. “Me acuerdo de los partidos previos a Bolivia y Venezuela, también con llegada, pero sin concretar. Después se abrió el arco e hicimos nueve goles en dos partidos”, comentó.

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Mundial 2026



El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró. Lorenzo defendió a sus delanteros y destacó que varios de ellos son goleadores en sus respectivas ligas. “Son jugadores que hacen goles en las ligas, son goleadores de liga. A veces el balón entra y a veces no”, señaló.



Además, resaltó el nivel de los arqueros en el torneo, incluido el guardameta suizo que evitó varias opciones colombianas. “Este Mundial ha mostrado una calidad de arqueros impresionante”, dijo.



Pese a la eliminación, el técnico evitó hacer reproches y prefirió valorar el camino recorrido por Colombia en el torneo. “No hay nada que reprochar”, insistió Lorenzo, al destacar el compromiso de sus jugadores y el apoyo de la hinchada durante toda la campaña mundialista.

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