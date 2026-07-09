¿De enfrentar a Messi en el Mundial a ser su compañero? Vozinha en la mira del Inter Miami

El futuro de Vozinha podría estar en la MLS. Luego de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el experimentado arquero de 40 años despertó el interés del Inter Miami, equipo en el que juega Lionel Messi y que tiene a David Beckham como presidente.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el guardameta, que actualmente se encuentra sin equipo, figura entre las opciones que sigue el conjunto estadounidense. Sin embargo, las conversaciones apenas avanzan en una fase inicial y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

La actuación de Vozinha durante la primera participación de Cabo Verde en una Copa del Mundo llamó la atención de varios observadores. El combinado africano logró avanzar hasta los dieciseisavos de final y el portero fue uno de los jugadores más destacados del plantel.

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En el debut frente a España fue determinante al mantener su portería invicta en un empate histórico. Después repitió actuaciones destacadas ante Uruguay y Arabia Saudita, consolidándose como una de las principales figuras de su selección.

Mundial 2026 impulsó el interés del Inter Miami por Vozinha

El reto más exigente para Cabo Verde llegó en los dieciseisavos de final, cuando enfrentó a la vigente campeona del mundo, Argentina. En ese compromiso, Vozinha volvió a sobresalir con varias intervenciones que evitaron el gol rival durante gran parte del encuentro.

Sus atajadas permitieron que el partido se extendiera hasta la prórroga, instancia en la que también respondió con seguridad bajo los tres palos antes de la eliminación de su selección.

Si las negociaciones prosperan, el arquero caboverdiano pasaría de enfrentar a Lionel Messi en el Mundial a compartir camerino con el capitán argentino en el Inter Miami, uno de los equipos con mayor proyección mediática del fútbol de Estados Unidos.

Tomado de El Universal.

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