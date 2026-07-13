Un roce con el andén y un golpe seco con un poste: así fue el mortal choque de un motociclista en Villa del Rosario

Por más de un par de horas, el panorama en el Anillo Vial Oriental, en el tramo que conecta Santa Rosa de Lima (Los Patios) con Navarro Wolf (Villa del Rosario), permaneció desolado, con una baja afluencia vehicular, propia de un domingo en la mañana.

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Solo cuando comenzó a aumentar el flujo de carros en sentido Los Patios–Villa del Rosario, hacia las 8:00 de la mañana de ayer, 12 de julio, algunos conductores y transeúntes notaron una motocicleta roja tendida a un costado de la vía. Unos metros más atrás yacía su conductor.

Se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, tendido en la cuneta, junto a un poste de alumbrado público. Vestía un saco blanco, una bermuda y tenis negros. Su rostro, parcialmente visible, estaba ensangrentado.

La causa de su muerte parecía evidente: un fuerte impacto contra el poste metálico frente al que fue encontrado, luego de perder el control de la motocicleta venezolana EK, de placa AK5L05N, en la que se movilizaba.

Aunque se desconoce la hora exacta del accidente, ya que el caso fue reportado a las autoridades varias horas después, se presume que ocurrió hacia las 6:00 de la mañana.

Las causas del siniestro continúan bajo investigación. Debido a que no hubo testigos, la revisión de las cámaras de seguridad será fundamental para reconstruir lo ocurrido.

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Sin embargo, la hipótesis preliminar indica que no habría otro vehículo involucrado y que el motociclista habría perdido el control por causas aún desconocidas.

Según los primeros indicios, mientras se desplazaba a alta velocidad, el conductor desvió la motocicleta hacia la derecha, ingresó a la cuneta y rozó el andén. Luego recorrió cerca de 10 metros hasta estrellarse violentamente contra el poste.

El impacto fue devastador. El motociclista cayó sentado, de espaldas a la motocicleta, mientras esta avanzó unos metros más hasta quedar sobre un terreno destapado, con graves daños en la parte frontal. De hecho, la farola quedó completamente destruida. A pesar de un fuerte golpe en el costado derecho del manubrio, la motocicleta no presentó mayores afectaciones. La peor parte se la llevó su conductor.

El violento choque contra el poste le ocasionó graves lesiones internas y lo dejó agonizante. Por la posición en la que fue hallado, las autoridades no descartan que hubiera realizado algunos movimientos antes de fallecer.

Algunos testigos se acercaron inicialmente pensando que el hombre estaba dormido. Sin embargo, un charco de sangre que salía de su boca evidenciaba que ya no presentaba signos vitales. La ausencia de un casco de protección también habría influido en la gravedad de las lesiones.

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Los primeros en llegar fueron uniformados de la Policía, quienes verificaron la situación y dieron aviso a las autoridades de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario. Esa entidad asumió la investigación y será la encargada de establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Durante la inspección técnica al cadáver no fue hallado ningún documento de identidad. Tampoco se presentaron familiares en el lugar, por lo que, hasta el cierre de esta edición, la víctima permanecía sin identificar.

Posteriormente, una funeraria realizó el traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde permanece a la espera de que sus familiares puedan reconocerlo.

Este caso agrava la reciente racha de accidentes de tránsito registrados en el área metropolitana de Cúcuta. En lo corrido del mes ya se contabilizan seis personas fallecidas en siniestros ocurridos en Cúcuta, Villa del Rosario y, principalmente, en San Cayetano, municipio donde ya se han registrado tres víctimas fatales.

Las autoridades también llamaron la atención sobre un patrón que se ha repetido en varios de estos casos: todos involucran motocicletas y, presuntamente, factores como el exceso de velocidad y la falta de elementos de protección habrían incidido en la gravedad de los accidentes.

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