FIFA estudiará ampliar el Mundial a 64 selecciones tras la Copa del Mundo 2026

La posibilidad de que el Mundial de fútbol vuelva a ampliar el número de selecciones participantes, pasando de 48 a 64 equipos en la fase final, será evaluada una vez concluya la Copa del Mundo de este año, según confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque no entregó detalles sobre la propuesta, aseguró que el tema hará parte de las discusiones posteriores al torneo.

La edición de 2026, organizada por Canadá, Estados Unidos y México, marcó un cambio histórico al reunir por primera vez a 48 selecciones, una decisión que en su momento recibió fuertes críticas, pero que, de acuerdo con Infantino, ha mostrado resultados positivos desde el inicio de la competencia.

En declaraciones concedidas al canal suizo Blue Sport, el dirigente recordó que fue uno de los principales impulsores de la expansión del torneo, que pasó de 32 a 48 participantes, y reiteró que el objetivo es hacer que la Copa del Mundo sea realmente global.

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"Cuando se organiza un Mundial debe ser para todo el planeta, no únicamente para Europa y Sudamérica", afirmó. A su juicio, ofrecer más cupos a países con menor tradición futbolística les brinda un incentivo para fortalecer sus procesos deportivos y elevar su nivel competitivo.

Infantino defendió el nuevo formato al considerar que la participación de 48 selecciones ha sido un éxito. Destacó que equipos de todos los continentes lograron sumar puntos y marcar goles durante la competencia, además de resaltar el desempeño de las selecciones africanas.

Como ejemplo, señaló que nueve de los diez representantes de África avanzaron a la fase de eliminación directa, un contraste importante frente al Mundial anterior, cuando solo cinco selecciones del continente participaron en la fase final. Para el presidente de la FIFA, estos resultados respaldan la importancia de ampliar las oportunidades de clasificación.

Cabe recordar que el Mundial aumentó de 24 a 32 selecciones en Francia 1998. La próxima edición, prevista para 2030, será organizada conjuntamente por Marruecos, Portugal y España, mientras que Arabia Saudita albergará el torneo de 2034.

Defendió las pausas y el precio de las entradas

Durante la entrevista, Infantino también respondió a las críticas por la implementación de pausas para hidratación durante cada tiempo de los partidos, una medida que algunos sectores consideran favorece los espacios comerciales para las transmisiones de televisión.

El dirigente explicó que la decisión responde exclusivamente a las condiciones climáticas y recordó que esta medida ya se había aplicado en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos cuando las temperaturas eran elevadas.

Según indicó, cerca del 60 % de los encuentros requirieron pausas para refrescar a los jugadores, mientras que en el resto no fueron necesarias porque el clima era más favorable. Agregó que también hubo cuestionamientos por la falta de uniformidad en la aplicación de la medida.

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Infantino también salió en defensa del costo de las entradas para el Mundial. Argumentó que la ocupación de los estadios ronda el 99,7 % y que al finalizar el campeonato podría alcanzar el 99,9 %, lo que, según él, demuestra que la estrategia de precios fue acertada.

El presidente de la FIFA explicó que los valores fueron establecidos por especialistas antes del inicio del torneo y destacó que muchas boletas se están revendiendo en el mercado secundario por cuatro o cinco veces su precio original, una práctica permitida en varios países.

Finalmente, reveló que la FIFA proyecta ingresos de entre 13.000 y 14.000 millones de francos suizos (aproximadamente US$16.080 millones y US$17.320 millones) durante los 39 días de competencia, cifra que calificó como "muy satisfactoria".

Con información de La República

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