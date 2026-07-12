Gobierno electo advierte sobre riesgo de un apagón eléctrico en Colombia

El riesgo de un eventual apagón eléctrico se convirtió en una de las principales preocupaciones del gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella. La advertencia fue expuesta por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que el país enfrenta un escenario que requiere atención inmediata.

Restrepo afirmó que la posibilidad de una interrupción del servicio eléctrico representa un riesgo real para Colombia y sostuvo que es necesario avanzar con rapidez en la identificación de medidas que permitan prevenir una eventual crisis en el suministro de energía.

Según explicó, el equipo del gobierno electo sostuvo una reunión con representantes del sector de generación de energía y especialistas para evaluar la situación actual del sistema eléctrico y analizar posibles respuestas frente a ese panorama.

“El riesgo real de un apagón eléctrico” fue una de las conclusiones expuestas por Restrepo tras el encuentro. El vicepresidente electo señaló que la reunión se realizó porque el futuro del sector energético es un asunto “absolutamente central” para el país.

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¿Qué propone el gobierno electo para evitar un apagón en Colombia?

Durante su intervención, Restrepo indicó que una de las prioridades del presidente electo Abelardo De La Espriella será trabajar de manera decidida en el fortalecimiento del sector energético colombiano mediante una articulación entre los futuros responsables de la política pública y los actores privados.

En ese contexto, destacó que el diálogo entre el sector privado y el próximo gobierno busca construir soluciones conjuntas para afrontar los desafíos que enfrenta el sistema energético nacional y reducir el riesgo de interrupciones en el servicio.

A través de su cuenta en la red social X, el vicepresidente electo también hizo referencia al inicio del Fenómeno de El Niño, al advertir sobre el impacto económico que tendría un eventual apagón para el país.

“El Fenómeno de El Niño ya empezó. Eso significa, que, en caso de un eventual apagón, cada hora de la coyuntura le costaría al país alrededor de 204 mil millones de pesos”, escribió Restrepo en su publicación.

En el mismo mensaje, agregó que el gobierno del presidente electo es consciente del desafío que enfrenta el país y aseguró que la estrategia estará basada en la búsqueda de soluciones construidas de manera conjunta entre los sectores público y privado.

Restrepo señaló que ese enfoque fue abordado durante el encuentro con líderes del sector energético, espacio en el que se discutieron alternativas para responder a las condiciones que actualmente enfrenta el sistema eléctrico colombiano.

Mientras el gobierno entrante plantea acciones para atender el riesgo de un apagón, la administración saliente del presidente Gustavo Petro también puso en marcha medidas orientadas a fortalecer la confiabilidad del suministro de energía.

En ese marco, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución CREG 101 111 de 2026, mediante la cual creó un mecanismo para que los usuarios participen voluntariamente en la bolsa de energía mediante ofertas de reducción del consumo eléctrico, con el objetivo de reforzar el abastecimiento y disminuir el riesgo de desabastecimiento o apagones.

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