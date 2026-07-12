Arauca declara la calamidad pública tras quedar prácticamente incomunicada por las lluvias

La emergencia provocada por las intensas lluvias llevó a las autoridades de Arauca a declarar la calamidad pública, luego de que las inundaciones y el colapso de vías y puentes dejaran a miles de familias afectadas y al departamento prácticamente incomunicado con el centro del país.

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, calificó la situación como una de las más críticas que ha enfrentado el departamento. Aseguró que el territorio quedó prácticamente aislado, al perder la comunicación terrestre con Norte de Santander, Casanare y Bogotá.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), las mayores afectaciones se concentran en Arauca y Casanare. En el primer departamento permanecen cerrados varios tramos de la carretera La Lejía-Saravena, corredor que comunica a Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Entre los daños más graves se encuentra el colapso del puente metálico sobre Caño Negro, ubicado en el kilómetro 139.

La entidad informó que equipos técnicos ya realizan la evaluación de los daños para definir las obras necesarias en la recuperación de la vía. Asimismo, se adelantará una inspección conjunta con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para determinar el estado estructural del puente y las acciones que se deberán implementar.

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En Casanare también se reportan cierres totales en cuatro puntos de la red vial. Las afectaciones se presentan en las carreteras Paz de Ariporo-La Cabuya, Sácama-La Cabuya y en dos sectores de la vía La Cabuya-Saravena, donde además resultó comprometido el puente El Tigre.

La emergencia se agravó por el desbordamiento de ríos, caños y quebradas, fenómeno que destruyó carreteras y puentes y dejó incomunicados varios municipios. Ante este panorama, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de gestión del riesgo para coordinar las acciones de respuesta.

Martínez aseguró que la magnitud del desastre no tiene antecedentes recientes en el departamento. "Estamos viviendo una emergencia que no se veía hace más de 60 años", afirmó, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la ciudadanía para apoyar el envío de ayudas humanitarias.

El mandatario también explicó que se analiza la creación de un corredor humanitario que permita el ingreso de alimentos, combustible y otros suministros esenciales mientras se restablece la movilidad.

Los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena concentran las mayores afectaciones. En algunos sectores las inundaciones cubren más del 60% del territorio y los organismos de socorro mantienen operaciones de búsqueda y rescate mediante embarcaciones.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, informó que, junto con Invías, se adelanta el traslado de un puente para restablecer la conectividad entre Saravena y Cubará, en Norte de Santander. Además, indicó que se mantienen conversaciones con el Gobierno de Venezuela para establecer un corredor humanitario que facilite el apoyo logístico en la zona fronteriza, en caso de ser necesario.

El funcionario añadió que también se enviarán ayudas a las comunidades afectadas en Boyacá, Casanare y Norte de Santander, donde las lluvias han provocado inundaciones y daños en la infraestructura.

Según el balance preliminar de las autoridades, más de 9.000 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias y las inundaciones registradas en el departamento de Arauca.

Tomado de La República