Estas son las ciudades con mejor y peor calidad de vida en el mundo en 2026

En la última semana se conoció el nuevo informe del Índice de Habitabilidad Global de 2026 que publica cada año Economist Intelligence Unit, EIU. Según reporta, Copenhague, Dinamarca, sigue siendo la ciudad más habitable del mundo, superando por poco a Viena, Austria, y Melbourne, Australia, que ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En el informe se detalla que la capital de Dinamarca mantuvo el primer puesto por segundo año consecutivo, obteniendo una puntuación perfecta de 100 sobre 100 en tres categorías. (Estabilidad, Educación e Infraestructura). Copenhague superó los 95 puntos en las otras dos categorías: sistema de Salud, y Cultura y medio ambiente.

Viena y Melbourne, ambas con 97 puntos, registraron un puntaje perfecto en las categorías de Salud y Educación, lo que les valió ubicarse en el segundo y tercer puesto.

El top 5 lo cierra Sydney con 97 puntos y Zurich con 96 puntos. La lista de las 10 primeras también incluye otras ciudad australiana: Adelaida en el octavo lugar con 96 puntos. También se encuentra una más de Suiza: Genova con 96 puntos. Cerrando el top 10 se encuentran dos ciudades japonesas (Osaka y Tokio), y una canadiense (Vancouver).

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Las 10 ciudades con peor calidad de vida

De otro lado, en el informe se explica que las últimas 10 ciudades del índice se han visto afectadas por la guerra y la pobreza, obteniendo todas ellas puntuaciones especialmente bajas en cuanto a estabilidad.

En el último puesto del índice se sigue ubicando Damasco, Siria, con 32 puntos. No obstante, sus puntuaciones en materia de atención sanitaria han mejorado notablemente desde diciembre de 2024, momento en que fue derrocado el régimen de Bashar al-Ásad, presidente por aquel entonces.

Trípoli, capital de Libia, es la segunda peor calificada en el ranking con 41 puntos. De acuerdo con el informe, esta también ha experimentado mejoras en la categoría de atención sanitaria. Sin embargo, en el rubro de Estabilidad, la ciudad registra solo una calificación de 30 puntos.

Teherán, capital de Irán, se ha incorporado a este grupo de las 10 últimas ciudades a consecuencia de la guerra que inició en febrero de este año. La ciudad tiene una puntuación de 45 puntos.

Tomado de La República

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