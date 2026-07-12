La historia de admiración de De la Espriella por Álvaro Gómez y el legado que busca preservar en su gobierno

Antes de que Abelardo de la Espriella diera su discurso de victoria en la Ventana al Mundo de Barranquilla, en la noche del 21 de junio, las pantallas que había en el lugar mostraron imágenes de dirigentes políticos como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Pero la imagen más potente, la ausencia más presente esa noche, fue la de Álvaro Gómez Hurtado.

“Quiero empezar refrendando el juramento que hice frente al busto de mi maestro, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en mi alma máter, la Universidad Sergio Arboleda. Colombianos: Hoy afirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991”, dijo el nuevo presidente conmovido.

Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 a los 76 años, fue un dirigente de origen conservador, pero distinto a los de su generación; en él habitaba un novelista y un pintor, un tipo divertido, según sus cercanos, que le daba valor a cada palabra, como aquellas que ayudó a poner para la Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la Carta Magna sobre la que De la Espriella jurará el próximo 7 de agosto.

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El presidente electo viajó pocos días después de la segunda vuelta y cumplió la promesa de visitar su alma máter, fundada por Gómez. Con el busto del líder político de fondo, dijo que Gómez Hurtado fue su “maestro en la defensa de la democracia y de las instituciones”.

En ese centro educativo, de hecho, empezó el proceso de empalme con su equipo, lo que deja claro el lugar y simbolismo que tiene en su vida.

Un costeño alvarista

¿Cómo terminó un hombre criado en Córdoba idolatrando a un rolo como Gómez Hurtado? Resulta curiosa la admiración porque el presidente electo es hijo de un liberal, Abelardo de la Espriella Juris, que discutía con los godos de su región en tiempos del bipartidismo. Luego el padre se volvió uribista y de ahí viene la cercanía con el expresidente.

El caso es que la elección de la Sergio Arboleda tiene mucho que ver con su idolatría por Gómez Hurtado. Cuando salió del colegio en Montería, De la Espriella decidió estudiar en esa universidad fundada en 1984.

A Gómez lo asesinaron once años después, en 1995, en un crimen del que todavía no hay responsables claros y que la Fiscalía declaró de lesa humanidad en 2017. Es decir, no prescribe, aunque no haya justicia aún. Ese magnicidio marcó profundamente a Abelardo.

En una entrevista con el periodista Melquisedec Torres, columnista de este diario, De la Espriella dijo: “Yo soy abogado de la Sergio Arboleda, fundada por Álvaro Gómez, (por eso) tengo una conexión especial. El doctor Enrique Gómez Hurtado fue mi profesor (...) mi primer voto al Congreso fue por Enrique Gómez y Roberto Camacho”. Enrique era hermano de Álvaro y padre del hoy senador electo Enrique Gómez Martínez, fiel escudero de Abelardo.

“El régimen” y “los nunca”

En campaña, De la Espriella planteó una narrativa de “los nunca” contra “los de siempre”; en otras palabras, los que “nunca habían vivido del Estado” contra el establecimiento.

Como llegó con el apoyo de Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado, se le ha cuestionado si la familia Gómez no son “los de siempre”, pero el presidente electo justamente dice lo contrario.

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“Es un movimiento que no pertenece a la política tradicional, es una disidencia que formó el doctor Gómez Hurtado. La política no es mala en sí, depende del político. Y el país se perdió de un gran líder con él. Un hombre de una inteligencia enciclopédica, estadista, ser humano excepcional y gran maestro”, dijo en la entrevista citada.

Y agregó que “nunca fue presidente porque el establecimiento y el Régimen nunca lo dejaron, porque era el hombre que iba a hacer las transformaciones profundas que necesitaba Colombia y siempre se le atravesaron, tanto que lo mataron”.

La referencia al “Régimen” es clave para entender la crítica al establecimiento.

El escritor Juan Esteban Constaín, autor de Álvaro: su vida y su siglo, explica que en medio de la crisis política derivada de la financiación del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, en 1994, el líder conservador lo definió como una especie de “monstruo superior al gobierno y a los ricos” que funciona porque existe “una red de complicidades sucias que hacen que el significado del bien público se distorsione”, y “que todo se vuelva una causa personal y una oportunidad de aprovechamiento”, según Constaín.

Gómez Hurtado fue crítico del presidente Samper desde el principio. Publicó varias columnas en su contra en El Nuevo Siglo, diario que dirigió. Entre ellas, “No se cae y no puede quedarse”, en la que dijo que “el presidente no se cae” porque “no hay resistencia frente a sus actos” y que “no se puede quedar” porque “hay que tumbar el Régimen”.

De la Espriella se inspiró en la crítica al “Régimen” para plantear su narrativa contra “los de siempre” en campaña.

El presidente electo también dijo que le apostó a Salvación Nacional porque “es un movimiento disidente que no tenía congresistas hace veintipico de años (sic). Llamé a Enrique Gómez y le dije ‘te quiero apoyar porque necesitamos congresistas como tú’”. De ahí surgió “la lista del Tigre”, que eligió cuatro senadores y una representante.

Enrique Gómez Martínez, también exalumno de la Sergio Arboleda, fue quien lideró la iniciativa para que se le devolviera la personería jurídica a Salvación Nacional, que no contaba con representación hace años, como dijo el presidente electo.

Esta decisión se dio por temas de reparación histórica. Este año, el líder político llegó al Senado de la mano de De la Espriella. Y fue su jefe de debate y uno de los primeros líderes políticos en acompañar su candidatura presidencial.

La dinastía de los Gómez

Casi todos recuerdan a Laureano Gómez, dirigente conservador y presidente de Colombia entre 1950-1951, que fue duramente criticado y cuyos enemigos heredó Álvaro (ver árbol genealógico anexo). Laureano tuvo otros cuatro hijos con María Hurtado Cajiao: Cecilia, Rafael, María y Enrique Gómez Hurtado.

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Álvaro tuvo tres hijos con Margarita Escobar López: Álvaro José, Mercedes y Mauricio Gómez Escobar. Este fue periodista y criticó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con el magnicidio de su padre.

En su opinión, que las Farc hayan reconocido el crimen en 2020 buscaba desviar la investigación de los verdaderos asesinos. Para él, los responsables políticos “fueron Ernesto Samper y Horacio Serpa”.

Por su parte, Enrique Gómez Hurtado, congresista por doce años, se casó con María Ángela Martínez y tuvo cuatro hijos: Rafael, abogado y columnista; María Ángela, médica cirujana en la Clínica Marly de Bogotá, Enrique, el ya mencionado senador, y Miguel Gómez Martínez.

Ahora en el gabinete

Los últimos dos serán fichas clave en el gabinete de De la Espriella. Miguel, que ya había sido representante por el Partido Conservador, será ministro de Hacienda. Mientras, Enrique será clave para la agenda en el Congreso como jefe de la bancada de Salvación Nacional. Sería el puente más directo para el primer mandatario con el legislativo.

En otras palabras, los familiares de una tradición política que viene desde el siglo pasado serían cruciales en el gobierno de De la Espriella, quien ha dicho que “el legado de Álvaro Gómez Hurtado pervive en Enrique Gómez Martínez y Salvación Nacional”.

El hijo de Enrique, Nicolás Gómez Arenas, sería el próximo jefe de gabinete de De la Espriella. Le hablaría al oído, ya que coordina el equipo más cercano del presidente.

En ese sentido, los Gómez quedarían con fichas en el Legislativo, con Enrique, y en el Ejecutivo con Miguel y Nicolás. De ese grupo de exalumnos o catedráticos de la Sergio Arboleda también está Omar Bula Escobar, el canciller designado.

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Se esperaba que en el gobierno de Iván Duque hubiera una cuota similar que llevara al Gobierno las ideas de Álvaro Gómez Hurtado, ya que Duque también estudió en la Sergio Arboleda; como lo hizo Francisco Barbosa, a quien nominó como fiscal general. Sin embargo, no hubo esa cercanía y Gómez Martínez dijo en público que “el país le quedó grande”.

Gómez ha querido traer una “nueva derecha” al país, apartada del Centro Democrático, lo que ha logrado con De la Espriella y Salvación Nacional. Desde su perfil oficial queda claro ese mensaje. “El movimiento fue resignificado como una plataforma de oposición institucional, distante tanto del populismo de izquierda como de las derechas pragmáticas sin contenido doctrinal”, escribió.

El legado de Álvaro Gómez Hurtado se reedita bajo este nuevo gobierno.

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