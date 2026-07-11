Fuerza Aeroespacial trasladó a tigrillo que requería tratamiento especializado

Un tigrillo (Leopardus pardalis) fue trasladado por la Fuerza Aeroespacial, en una aeronave C-208 Caravan, desde Puerto Carreño, Vichada, hasta Yopal, Casanare, para que reciba atención especializada.



El tigrillo fue recuperado por unidades de la Policía Nacional y entregado a Corporinoquia, en donde fue valorado por el equipo técnico de la autoridad ambiental, que determinó que era necesario trasladarlo a un centro especializado en Yopal para continuar su proceso de recuperación.

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Por vía aérea, el tigrillo fue transportado hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde recibirá atención médico-veterinaria, rehabilitación comportamental y seguimiento especializado.



El objetivo es lograr su completa recuperación con miras a que pueda regresar a su hábitat natural.

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