Petro dice que no se opone al lugar de posesión de De la Espriella, pero exige cumplir la ley

El presidente, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la posesión del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.



Aseguró que a él no le importa dónde se posesione De la Espriella ni la forma como lo haga, así como él llevó la espada de Bolívar a su acto de posesión, pero dijo que como presidente está obligado a cumplir la ley y la Constitución.



"Yo no me opongo a ningún lugar donde se le de la gana posesionarse al señor Abelardo, pero la ley de Colombia se respeta", dijo.



La administración de Petro negó una solicitud que hizo el equipo del presidente electo, para apoyar institucionalmente el viaje a una base militar para realizar allí el acto de posesión del próximo 7 de agosto, como es el deseo del nuevo mandatario.

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El jefe de despacho presidencial argumentó, para negar la solicitud, que la Constitución establece que la posesión debe ser ante el Congreso en pleno y solo ese organismo, por decisión conjunta de ambas cámaras, puede aprobar sesionar en una base militar el día de la posesión presidencial.



Salvación Nacional, el partido del nuevo mandatario, ya presentó una petición al Congreso para que tome la decisión después del 20 de julio, cuando comienza la nueva legislatura.



"Es la ley y el Congreso quien decide sobre su sede. El presidente, tal como lo hice acompañado de la espada de Bolívar que no se rinde a la mafia, no decide sobre el lugar de posesión ni le interesa", dijo el mandatario.