Petro le confirma a Lula que dejará la Presidencia el 6 de agosto

En una conversación telefónica que sostuvieron, el presidente, Gustavo Petro, le dijo a su homólogo brasileño, Lula Da Silva, que dejará su cargo el próximo 6 de agosto y que está comprometido con la transición pacífica del poder.

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"Esta mañana recibí una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Conversamos sobre temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia. Al indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo en que trabajamos juntos. Reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", escribió Da Silva en su cuenta de la red social X.



Los dos mandatarios, según informó la Presidencia de la República de Colombia, conversaron sobre "temas relacionados con la política regional, la agenda de trabajo conjunta que vienen desarrollando ambos países, así como asuntos de ciberseguridad e inteligencia artificial".

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Lula señaló que le agradeció al presidente Petro por su amistad y por su cooperación con el pueblo brasileño.



"A lo largo de su mandato, Petro siempre demostró un firme compromiso con la integración regional y el enfrentamiento de los desafíos comunes de América del Sur", dijo.

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Recordó que, durante los tres años y medio en los que coincidieron en el Gobierno, Colombia fue uno de los países que más visitó, cinco veces, y recibió a Petro varias veces en Brasil, incluido una visita de Estado a Brasilia y otra a Manaos.



"Nuestros países están unidos por una amplia agenda de intereses comunes y solo tendrán que ganar si continúan trabajando juntos", concluyó Lula.

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