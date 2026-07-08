CNE abre indagación preliminar contra Carlos Fernando Galán

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras una denuncia del concejal Angelo Schiavenato por presuntos aportes que habrían sido fragmentados por el Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria para eludir el límite legal de financiación de campañas.

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"Por medio del cual se avica la apertura de indagación preliminar por la presunta vulneración de los articulos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte del señor Carlos Fernando Galán, identificado con número de cédula en calidad de alcalde electo a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., avalado por el Partido Nuevo Liberalismo, en el marco de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023", señaló el CNE.

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La investigación del concejal determinó que Mercantil Colpatria habría donado $250 millones a la campaña, mientras que el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones, quedando a escasos $5 millones del tope máximo del 2% de los gastos de campaña. Superar ese umbral inhabilita a las empresas para contratar con las entidades territoriales donde el candidato resultó electo.



El argumento central de la queja apunta a una coincidencia temporal que el concejal considera sospechosa. A los pocos meses de la posesión de Galán, la Alcaldía adjudicó la administración de cerca de $3 billones, correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep), al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar. En 2025, Davivienda y Colpatria harían pública su fusión societaria.

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Al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con el de Mercantil Colpatria —hoy fusionada con Davivienda—, el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2%, lo que podría activar las restricciones de contratación con el Distrito, según el concejal denunciante.



El CNE trasladó copia del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para que, dentro de sus competencias, investiguen posibles delitos o detrimentos al patrimonio público. La decisión del organismo electoral representa un revés para la administración de Galán, quien había mantenido una imagen de austeridad y transparencia desde su llegada a la Alcaldía.

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