¿Puede bajar el precio del dólar hasta niveles de $2.000 durante las próximas jornadas?

El dólar sigue en caída libre y encadena cuatro días con la TRM a la baja. Solo esta semana la divisa estadounidense cayó $86; en lo que va de julio la reducción es de $191,96 y en 2026 acumula $508,21. De hecho, durante los últimos 12 meses la moneda ha caído $764, lo que muestra que la tendencia bajista no es nueva.

Esto significa que el peso se ha revaluado a un ritmo que marca la diferencia frente a sus pares, según el índice de Bloomberg para monedas emergentes. Desde que la moneda local tocó el nivel de $3.900 el 5 de septiembre de 2025, no volvió a los niveles de $4.000. Lo que ven los mercados hoy es la tercera mayor revaluación del peso colombiano en lo corrido del siglo XXI y la mayor apreciación en 10 años. En lo que va de julio la revaluación ha sido de 4%, en 2026 llega a 16,4% y en los últimos 12 meses el repunte es de 24,4%.

¿Cuál será el piso?

Aunque la mayoría de los analistas pronostica que en los próximos meses la tendencia se revertirá y la TRM volverá a $3.629, según el promedio de la encuesta Citi para el cierre de 2026, algunos esperan que el dólar regrese pronto a la línea de $2.000.

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Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, asegura que el dólar caería de la línea de $3.000 si el gobierno entrante materializa sus propuestas en materia fiscal. “Para mí, la reforma fiscal, si de verdad logra ahorrar $40 billones, junto a unos anuncios petroleros, podría generar una sobrerreacción para que la TRM caiga hasta los $2.800, es el piso que nosotros veríamos”, señaló el analista.

El jefe de investigaciones económicas de Credicorp Capital, Daniel Velandia, detalla que, aunque es poco probable, sí podría haber una caída por debajo de $3.000. “Teniendo en cuenta que el dólar ha caído más de 20% en el último año, creemos que puede haber una caída adicional de $100 o $150 en las próximas semanas, pero en los próximos meses ya estaríamos pensando más en estabilidad e inclusive una parcial reversión de la tendencia bajista y proyectamos que el dólar cerraría en niveles similares o superiores a los $3.600 el año”.

Si el dólar llega a bajar de la línea de $3.000, retornaría a niveles que no se ven desde el 2 de octubre de 2018, cuando la TRM fue de $2.993. Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, es un escenario muy posible, tomando en cuenta el contexto de las altas tasas por parte del Banco de la República y la estrategia del carry trade que Colombia está adelantando para controlar la deuda.

“Este comportamiento responde, en parte, a que el Banco de la República mantiene una tasa de interés de 12%, muy superior a la de otras economías, donde los tipos están alrededor de 3%. Eso sigue favoreciendo las operaciones de carry trade. Además, los mercados ya están anticipando una reactivación de sectores como el petróleo y el carbón, lo que podría generar un mayor ingreso de divisas al país. Por eso, la tendencia bajista del dólar podría mantenerse”.

En resumen, las externalidades y la confianza en el país dictarán si el dólar regresa a la línea de $2.000.

Tomado de La República

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