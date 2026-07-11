Las mujeres dedican casi tres décadas de su vida al trabajo de cuidado no remunerado

La desigual distribución de las tareas de cuidado sigue siendo una de las mayores barreras para la autonomía económica de las mujeres. En Colombia, ellas realizan 75% del trabajo de cuidado no remunerado, una carga que, acumulada a lo largo de la vida, equivale a casi tres décadas dedicadas a estas labores sin remuneración, lo que limita el tiempo disponible para realizar otras actividades.

Así lo reveló la nueva presentación de la Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado del Dane, con datos de 2024. Según el informe, ese año el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representó 19,9% del PIB, equivalente a $340,5 billones. De acuerdo con la entidad, este valor supera el de industrias relevantes de la economía nacional, como el comercio y las manufacturas.

De hecho, en 2024 el comercio al por mayor y al por menor generó $318 billones; la administración pública, $259 billones; las industrias manufactureras, $175 billones; y las actividades inmobiliarias, $126 billones. Lo anterior confirma a la economía del cuidado como el mayor aportante al PIB.

En lo referente al tiempo invertido, se registraron 44.326 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el país. La distribución de ese tiempo evidencia una mayor carga para las mujeres, que aportaron 75,9% del total, frente a 24,1% de los hombres. Es decir, ellas realizan tres cuartas partes de las labores de cuidado.

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Influye el nivel de estrato

El Dane también aclaró que la participación de los hombres en estas labores aumenta a medida que se incrementa el estrato socioeconómico. En los estratos 1 y 2, los hombres aportan 22,7% de las horas anuales, mientras que en los estratos 5 y 6 su participación aumenta a 28,8%.

De 19,9% del PIB que representa la economía del cuidado, el aporte de las mujeres equivale a 14,8% del PIB, mientras que el de los hombres es de 5,1%. Por tipo de labores, el suministro de alimentos concentró la mayor proporción del tiempo nacional, con 36,3%; seguido por las labores de limpieza, mantenimiento y reparación del hogar, con 25,9%; el cuidado y apoyo a personas del hogar, con 14,4%; el mantenimiento de vestuario, con 11,7%; las compras y administración del hogar, con 10,5%; y las actividades de voluntariado, con 1,2%.

Es decir, el suministro de alimentos y la limpieza del hogar concentran, en conjunto, más de 50% del tiempo destinado a las labores de cuidado.

¿Qué dicen los analistas?

Los resultados del Dane confirman que la economía del cuidado sigue siendo el mayor aporte al PIB. Pese a su relevancia, esta realidad no ha cambiado en más de una década: desde la primera publicación de la Cuenta Satélite, en 2014, su participación se ha mantenido alrededor de 20% del PIB.

Así lo señaló Cecilia López, exministra de Agricultura y promotora de la Ley 1413 de 2010, que dio origen a las mediciones de la economía del cuidado. Desde entonces, la cuenta se ha calculado en cuatro ocasiones: 2014, 2018, 2022 y 2024. Según la experta, los resultados muestran que no ha habido avances sustanciales.

“Desde 2014, el peso de la economía del cuidado se ha mantenido alrededor de 20% del PIB. Claro que el valor del cuidado aumenta a medida que crece la economía, pero esta tendencia evidencia que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado transformar la distribución de estas tareas ni sacar una parte significativa del trabajo de cuidado del ámbito del hogar”, dijo López.

Agregó que “mientras el cuidado siga concentrado dentro de los hogares, muchas mujeres no podrán alcanzar una verdadera autonomía económica. Dedican entre cinco y siete horas diarias a estas labores, dependiendo de la ciudad y de si viven en zonas urbanas o rurales, lo que reduce el tiempo disponible para el ocio, la formación, el empleo e incluso el descanso”.

Para la experta, tampoco se tuvieron en cuenta las implicaciones del aumento del salario mínimo para las mujeres. “Una profesional que gana entre $6 y $7 millones al mes no necesariamente puede asumir el costo de una trabajadora doméstica, que hoy puede representar cerca de $3 millones mensuales”, explicó.

Según López, esta situación ha llevado a que muchas mujeres vuelvan a asumir directamente una mayor carga de las labores de cuidado dentro del hogar.

También advirtió que, ante el envejecimiento de la población colombiana previsto para los próximos años, aún no se le da la relevancia que tendrá la necesidad de fortalecer las estructuras de cuidado. “La definición de cuidado va a ir cambiando a medida que entre 20% y 30% de la población tenga más de 60 años, como ya se proyecta. Este es un tema del presente y del futuro; es una decisión de Estado”, señaló.

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En esa línea, Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, resaltó la importancia de que las labores de cuidado sean reconocidas como un sector productivo. “Aún es el sector de mayor aporte al PIB. Si se transformara en un sector productivo, entenderíamos por qué los modelos no logran explicar por completo el comportamiento económico”.

Para las expertas, se debe crear una articulación entre el Estado y el sector privado para generar incentivos que fortalezcan la infraestructura del cuidado. “La labor de sostener la economía del cuidado no debe recaer únicamente sobre el Estado. También hay que incentivar al sector privado para que ofrezca servicios de cuidado en el mercado”, concluyó.

Ocho de cada 10 madres con tres hijos caen en la informalidad

Existe una clara correlación entre la maternidad y una mayor probabilidad de caer en el trabajo informal. Así lo reveló el Consejo Privado de Competitividad, que advirtió que el mercado laboral no se adapta a la realidad de las mujeres. De acuerdo con datos del centro de pensamiento, 79,4% de las madres con más de tres hijos menores de 14 años se encuentran en la informalidad. Si bien este porcentaje se reduce cuando hay un menor número de hijos, la informalidad entre las mujeres sigue siendo mayor en todos los casos.

Tomado de La República

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