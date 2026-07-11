La gastronomía hotelera busca dinamizar la economía de Cúcuta

El sector de la hotelería se encuentra en una constante búsqueda de estrategias que no solo atraigan a visitantes, sino que también fortalezcan el tejido empresarial local y, para ello, la gastronomía es clave.

Lea: La condición que deben cumplir los bancos para cobrar gastos de cobranza

Bajo ese contexto, el hotel Holiday Inn se apoyó en unos aliados para impulsar en su restaurante los festivales del arroz y de la pasta y poner sobre la mesa productos que comercializan empresarios de Norte de Santander.

Según la gerente del hotel, Judith Yamile Jaimes Ramírez, el objetivo principal es trabajar de la mano con marcas locales para contribuir activamente a la reactivación económica, al tiempo que se presentan propuestas culinarias innovadoras.

Ingrese: Satena refuerza sus rutas desde Barranquilla por temporada de vacaciones

“Vamos a tener los martes de arroces. Entonces, los esperamos para probar una trilogía con productos cultivados en el departamento, que, además, nos permiten generar unas experiencias de sabores y colores. Y los jueves tendremos la pasta”, agregó Jaimes.

La líder corporativa indicó que, frente a la amplia diversidad de tradiciones y culturas que hay en Cúcuta, dentro de la hotelería, la gastronomía se consolida como un factor esencial de atracción turística, por lo que ese fue el punto de partida para la creación de los festivales.

Infórmese: Gremios de Norte de Santander le marcan la hoja de ruta a Abelardo de la Espriella tras su visita a Cúcuta

“Al encontrarse con múltiples culturas y tradiciones, se optó por integrar estas alternativas en una propuesta de comida fusión, diseñada para ser accesible a todo el público en el restaurante Madeira”, añadió.

Asimismo, esta estrategia busca romper con la percepción de que algunos servicios hoteleros son exclusivos para los huéspedes. Judith Yamile Jaimes destacó que los espacios gastronómicos de los alojamientos se presentan como alternativas abiertas a toda la ciudadanía, tanto para locales como para visitantes

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.