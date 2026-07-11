Abelardo de la Espriella designa a Indalecio Dangond como ministro de Agricultura

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este sábado el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la denominada Patria Milagro.

A través de un comunicado oficial, De la Espriella destacó que Dangond, barranquillero y administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Además, aseguró que proviene de una familia campesina y que conoce de primera mano las necesidades del sector.

El presidente electo afirmó que el nuevo ministro tendrá tres prioridades durante su gestión. La primera será la bancarización de 2,5 millones de campesinos; la segunda, la legalización de los títulos de propiedad de sus tierras; y la tercera, el impulso a la construcción de distritos de riego, bajo la premisa de que "la agricultura se escribe con agua".

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El plan también contempla la realización de un censo nacional agropecuario, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para el relevo generacional y un programa de sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma en Tumaco y cacao en Tibú, con el objetivo de diversificar el campo, combatir la deforestación y flexibilizar el acceso al crédito para los productores.

De la Espriella aseguró además que buscará garantizar a los campesinos títulos de propiedad, acceso al crédito, garantías, asistencia técnica, riego, tecnología y nuevos mercados, al tiempo que reiteró que el Ministerio de Agricultura estará "al servicio del campo y de quienes lo trabajan".

"Al campo, lo que es del campo. Firme con el agro, firme con los campesinos, firme con los productores, porque cuando el campesino prospera, florece toda la Patria Milagro", concluye el comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo.

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