Rescatan a seis personas en emergencia en Hato Corozal, Casanare

La Fuerza Aeroespacial rescató a seis personas que quedaron atrapadas en la emergencia por las fuertes lluvias que han caído en el departamento de Casanare.



Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Casanare impidieron el acceso por vía terrestre al lugar en donde se encontraban estas personas en la vereda Altamira, zona rural del Hato Corozal, Casanare.

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Un grupo de rescatistas, atendiendo el requerimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), a bordo de un helicóptero Black Hawk, efectuó las maniobras para poner a salvo a los damnificados, entre los que había dos menores de edad.



Las personas rescatadas fueron posteriormente trasladadas a la ciudad de Yopal para recibir la atención correspondiente.

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