Gremios agrícolas reciben con expectativa designación de nuevo Minagricultura

Gremios del sector agrícola recibieron con expectativa la designación de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.



Destacaron su conocimiento del sector y su visión sobre la importancia de fortalecer el campo colombiano.



Augura, el gremio que agrupa a los bananeros, manifestó su disposición a trabajar de manera articulada con el ministerio en una agenda que fortalezca la productividad, la sanidad vegetal, la competitividad en mercados internacionales, la seguridad en las regiones productoras y la sostenibilidad del campo colombiano.

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“Confiamos en que su conocimiento del sector agropecuario y su visión sobre la importancia de fortalecer el campo colombiano contribuirán a impulsar políticas que mejoren la competitividad, promuevan la inversión, fortalezcan la infraestructura de riego, amplíen el acceso al crédito y consoliden el desarrollo rural como motor de crecimiento y generación de oportunidades”, manifestó el gremio.



Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, por su parte, aseguró que el reto del nuevo ministro será contribuir a la industrialización del campo y a generar más valor agregado.



“Hoy el reto es claro: industrializar más, fortalecer el consumo interno y potenciar el valor agregado para conquistar nuevos mercados, generando mayor prosperidad para las familias cafeteras”, escribió.

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