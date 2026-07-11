Así operaba alias Maracucho, presunto cabecilla del Tren de Aragua enviado a la cárcel en Bogotá

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Néstor Luis Castro, alias Maracucho, supuesto jefe territorial del Tren de Aragua en Bogotá, quien estaría a cargo del cobro de extorsiones, la administración de inmuebles utilizados por el grupo ilegal como ‘paga diarios’ o expendios de estupefacientes, y la obtención y manejo de más de 1.075 millones de pesos producto de diversas actividades delictivas en la ciudad capital.



Maracucho, capturado esta semana en una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Molinos de Bogotá, fue presentado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías.



Según las investigaciones, Castro habría asumido, desde febrero de 2023, la distribución de estupefacientes al menudeo, el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes, la administración de inmuebles utilizados por la organización como ‘paga diarios’ o expendios.

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Además, tendría a su cargo la coordinación de un componente armado para ejercer vigilancias e intimidación a la ciudadanía en la localidad de Santa Fe, en el sector del Centro Internacional y otros puntos de la ciudad.



Igualmente, estaría involucrado en la obtención y manejo de recursos provenientes de actividades delincuenciales, por un valor superior a los 1.075 millones de pesos, así como en la participación en el almacenamiento y la comercialización de vehículos, motocicletas, celulares y autopartes hurtadas.



Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no aceptó.

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