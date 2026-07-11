Venezuela inicia censo biométrico para personas que perdieron sus viviendas por los terremotos

Venezuela hará, a partir de hoy, sábado 11 de junio, un censo biométrico de las miles de personas que se quedaron sin vivienda por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, informó este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”, dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El registro se llevará a cabo a través de un sistema de lector de huella, explicó sin dar mayores detalles.

El Gobierno cifra en 17.907 las personas sin vivienda por los sismos, de las cuales 17.266 se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados Miranda y La Guaira, la región más afectada, con derrumbes de numerosos edificios.

Los terremotos también dejaron al menos 4.118 fallecidos y 16.740 heridos, según el balance oficial actualizado este viernes.

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Un fondo para viviendas

Además, Rodríguez aseguró que creó un fondo para apoyar a juntas de condominios en las reparaciones de sus edificios.

La líder chavista prometió el pasado 29 de junio que habrá viviendas para todos los afectados por el terremoto antes de que termine el año y esta semana convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de edificaciones y aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto construir “ciudades antisísmicas”.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, afirmó en una entrevista con EFE el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, quien dijo que la organización multilateral ya está “recaudando dinero” para su puesta en marcha.

La mandataria ha informado de conversaciones con países como EEUU y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación.

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