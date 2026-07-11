JEP resolvió situación jurídica de 39 involucrados en falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 39 antiguos miembros de la fuerza pública involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas falsamente como bajas en combate en la región del Valle de Aburrá (Antioquia).



Los comparecientes, que no tienen la condición de máximos responsables, participaron en 10 hechos cometidos entre 2004 y 2008 que dejaron 18 víctimas.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP renunció a la persecución penal de los involucrados, con lo cual les resuelve su situación jurídica y elimina los antecedentes penales que tenga. Con eso, quedan también sin piso las órdenes de captura y se les archivan las investigaciones disciplinarias.



Las víctimas de estos crímenes fueron identificadas como Adrián Mauricio Sierra Torres, Ferney Alonso Múnera, Gilmer Darío Pino Álvarez, Robinson Carvajal Herrera, Diego Alfonso Ortiz Muñoz, Robinson Úsuga Manco, José Joaquín Idárraga Naranjo, Norberto de Jesús Pérez Restrepo, Josué Quinto Brand, Héctor Arley Peláez Chalarca, Carlos Andrés Herrera Mejía, Jhon Andrés Gómez, Jeison Andrés Torres Blandón, Víctor León Betancur Peña, Hawin Parra Rentería, Juan Andrés Quejada Palomeque, Deyson Alfonso Acosta Gutiérrez y Julián Darío Villa Rúa.

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La JEP evaluó los aportes a la verdad hechos por los comparecientes, así como su contribución a la reparación y determinó que cumplieron con los requisitos que se exigen para cesar la acción penal en su contra.



Del total de comparecientes, 29 no fueron investigados, procesados o condenados por estos delitos en la justicia ordinaria, pero admitieron por primera vez su participación en los hechos y reconocieron responsabilidad ante la JEP.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto hasta ahora la situación jurídica de 911 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables, a través de 32 decisiones emitidas, de las cuales seis corresponden a la Subsala Segunda, que aborda los hechos cometidos en Antioquia, entre otras regiones del país, con 106 comparecientes.



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