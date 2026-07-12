Ministro de Defensa confirma que se apartará temporalmente del cargo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este domingo que se apartará temporalmente de sus funciones a partir del 14 de julio para someterse a un procedimiento médico programado, del que se recuperará durante los próximos días antes de retomar sus actividades.



A través de su cuenta en X, el funcionario indicó que el procedimiento había sido previsto con antelación y aseguró que, mientras permanece en recuperación, las labores del sector Defensa continuarán con normalidad.



"A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre", escribió Sánchez. Agregó que "los más de 423.000 integrantes del sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad".

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El pronunciamiento se da luego de que el diario El Tiempo revelara que el ministro se apartaría temporalmente del cargo por cerca de 20 días debido a un procedimiento médico coordinado previamente con el presidente Gustavo Petro y programado desde hace varios meses.



De acuerdo con esa información, el ministro retomaría sus funciones a comienzos de agosto, en la recta final del actual Gobierno y antes del proceso de empalme con la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.



La ausencia del jefe de la cartera de Defensa coincidirá con la conmemoración del Día de la Independencia, el próximo 20 de julio, por lo que no asistiría a los actos oficiales ni al tradicional desfile militar, que este año se realizará en el sur de Bogotá.

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