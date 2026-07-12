Gobierno electo desmiente cambios al trabajo por horas

El gobierno electo de Abelardo De la Espriella desmintió versiones sobre una supuesta reglamentación del trabajo o de la cotización por horas y aseguró que no ha adoptado ninguna decisión relacionada con esos temas de cara al inicio de la nueva administración.



A través de un comunicado, la Oficina de Comunicaciones señaló que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman, difundidas por medios de comunicación, no representan la posición oficial del presidente electo, del gobierno entrante ni del equipo de empalme.



En ese sentido, informó que Chapman dejó de hacer parte del equipo de empalme hace varios días y, por esa razón, fue desautorizado para emitir pronunciamientos en nombre del gobierno electo, anunciar decisiones o fijar posiciones institucionales.

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El comunicado también precisó que es "completamente falso" que el próximo gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas y reiteró que no existe determinación alguna sobre esos asuntos.



La administración entrante indicó que las opiniones expresadas por Chapman corresponden exclusivamente a su responsabilidad personal y no comprometen los lineamientos, decisiones o compromisos que asumirá el gobierno a partir del próximo 7 de agosto.



Asimismo, lamentó que declaraciones de carácter personal hayan dado lugar a interpretaciones erróneas e información que, según señaló, puede inducir a error a trabajadores, empleadores y a la opinión pública.



Finalmente, el gobierno electo afirmó que cualquier anuncio o decisión oficial será comunicado únicamente a través de sus canales institucionales y de sus voceros autorizados, e hizo un llamado a verificar la información antes de difundir versiones que no cuenten con respaldo oficial.

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