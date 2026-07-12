Aumentan a 94 campamentos de acogida para afectados por terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas han informado de que son ya 94 los campamentos de acogida instalados en la región de La Guaira y sus alrededores para dar cobijo a los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, que mató a 4.333 personas.



La Vicepresidencia Social del Gobierno de Venezuela ha explicado que estas instalaciones dan refugio seguro y atención integral a 18.437 personas afectadas. En total el Estado ha habilitado 24.129 plazas distribuidas de manera estratégica en tres entidades del país para garantizar la protección directa de las familias damnificadas.



La infraestructura del plan de contingencia prioriza la asistencia en las zonas de mayor necesidad de la región central, ha destacado el Gobierno.



El estado La Guaira registra la mayor cantidad de población asistida con un total de 10.981 ciudadanos alojados. En total hay allí 28 campamentos activos y seis de estos centros se encuentran en proceso de ampliación para incrementar la capacidad de respuesta.



En la ciudad de Caracas hay habilitados otros 40 campamentos de acogida para una capacidad total para albergar a 11.086 personas, muy por encima de los 6.133 ciudadanos protegidos en estos momentos.

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El estado de Miranda cuenta con 26 campamentos asignados por las autoridades praa una capacidad instalada de 3.244 plazas y proporciona refugio a 1.323 personas afectadas hasta la fecha.



Este sábado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado un hospital de campaña enviado por Qatar y ha destacado que la prioridad del Estado es el acompañamiento directo de las personas que están en los campamentos transitorios.



"El Estado venezolano está integrado como un solo equipo para atender las mayores vulnerabilidades. Las personas que habitan en las localidades que sufrieron el doble terremoto están impactados, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros abuelos, por eso es que necesario sientan que el gobierno está con ellos", ha apuntado.



Rodríguez ha destacado que el Gobierno venezolano está activado en todos sus niveles: local regional, nacional. "Estamos todos integrados como un solo país, como un solo Estado para atender las mayores vulnerabilidades", ha subrayado.



Destacó que en los campamentos no solo se garantiza un techo para las personas que perdieron su vivienda, sino una alimentación equilibrada con proteínas, legumbres, frutas, así como la atención sanitaria, el ocio y educación de menores de edad.



"Hemos incorporado en los campamentos actividades productivas, emprendimiento dentro del mismo campamento, para que se convierta en un espacio de vida comunitaria", ha relatado Rodríguez.

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