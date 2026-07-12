Imágenes de la NASA muestran el desplazamiento del terreno tras los terremotos en Venezuela

Lo que vivimos los venezolanos el 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de 7,2, el primero y 7,5 el segundo, no fue cualquier cosa. A juzgar por las consecuencias en la infraestructura, 190 edificios colapsados y más de 800 afectados, fue un evento devastador, si contar, por supuesto, el número de personas fallecidas a la fecha, más de 4 mil según cifras oficiales.

Pero hay un dato muy revelador de la magnitud de este evento sísmico registrado por el Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Nasa por sus siglas en ingles: el registro del movimiento de tierra hacia el mar Caribe.

“En los días posteriores, los mapas satelitales de desplazamiento del terreno mostraron cómo se movió la superficie terrestre, lo que permitió comprender las fuerzas que provocaron la grave destrucción en lugares como La Guaira y otras ciudades costeras del estado de La Guaira”, explica la Agencia en su página web.

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Explica la Nasa que se elaboró un mapa ​​utilizando datos del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética NASA-ISRO) y fue procesado por el equipo científico de NISAR en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Los científicos emplearon una técnica denominada InSAR , que compara datos de pasadas repetidas para detectar cambios sutiles en la distancia entre el satélite y la superficie terrestre. Las imágenes obtenidas el 25 y el 30 de junio, después de los sismos, se compararon con las imágenes del 13 y el 18 de junio, anteriores a los sismos.

Aquí reproducimos la explicación científica, tal y cómo está contenida en la página de la agencia espacial.

“El NISAR observa la Tierra en un ángulo de aproximadamente 40 grados con respecto a la vertical, lo que le permite capturar una combinación de desplazamiento horizontal y vertical. En este mapa, las áreas rojas muestran dónde se movió el terreno hacia el este y hacia arriba; las áreas azules se movieron hacia el oeste y hacia abajo. Sin embargo, debido a que el terremoto ocurrió en una falla de deslizamiento horizontal , la mayor parte del desplazamiento que se muestra en este mapa fue horizontal (este y oeste).

Las áreas blancas indican un desplazamiento de tierra mínimo o nulo, incluyendo una delgada franja cerca del centro-izquierda de la escena, cerca de Morón, que marca aproximadamente dónde se rompió la falla en profundidad. La falla es parte de una red de fracturas que se extiende a lo largo del límite entre la placa del Caribe al norte y la placa sudamericana al sur. Los científicos afirman que las fallas a lo largo de este límite de placas, incluyendo el sistema de fallas de San Sebastián donde probablemente ocurrieron estos sismos (y posiblemente parte del sistema de Boconó), han estado acumulando tensión durante mucho tiempo .

La ruptura de la falla se propagó mar adentro, hacia el este, y luego regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas, marcada por la estrecha banda blanca visible entre el desplazamiento hacia el oeste y hacia el este. Justo al sur de esta sección de la falla, el color azul oscuro indica que el desplazamiento de la superficie hacia el oeste a lo largo de esta parte de la falla fue mucho mayor que en otras zonas, alcanzando hasta 60 centímetros (24 pulgadas).”

Un geofísico del JPL, Eric Fielding, considera que en esas imágenes están las razones por las cuales los daños en La Guaira y Caracas fueron tan graves. “La tecnología InSAR nos revela mucho sobre lo que sucedió durante este terremoto”. “Esto es de gran ayuda para quienes necesitan comprender por qué los daños fueron tan graves en esa zona”, dijo Fielding.

Utilizando los datos del NISAR, el Servicio Geológico de Estados Unidos perfeccionó su modelo de deslizamiento de fallas, o ” modelo de falla finita “, para delimitar mejor cómo se deslizó la falla en profundidad, incluso a lo largo de la sección oriental de la ruptura. “Esto es de gran ayuda para quienes necesitan comprender por qué los daños fueron tan graves en esa zona”, dijo Fielding.

Esta es la primera vez que el sistema de respuesta urgente (UR) del NISAR se utiliza para mapear el desplazamiento de la superficie tras un gran terremoto.

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