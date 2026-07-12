Venezuela alista plan para construir 25.000 viviendas tras los terremotos

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez ofreció este sábado una rueda de prensa para medios nacionales e internacionales, la primera que se realiza tras la ofrecida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez el pasado 2 de julio.

La rueda de prensa giró íntegramente sobre el tema del doble sismo que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante el encuentro con los periodistas, Rodríguez dijo que el número de fallecidos ascendió a 4.333 y que el gobierno estima que necesitarán construir 25 mil viviendas.

Sin número de desaparecidos

Sobre el número de desaparecidos, que es una cifra importante para tener la dimensión de la tragedia, Rodríguez volvió a hacer “una verónica”, como dicen en el argot taurino, a la pregunta de la periodista Vivian Sequera, de la agencia Reuters, sobre la cifra que maneja el gobierno sobre desaparecidos.

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Solo comentó que ellos trabajan con cifras concretas que en este caso es el número de personas fallecidas hasta el momento. Igualmente dijo que hay 4.333 fallecidos identificados y 315 cuerpos sin identificar. Más tarde acotó, ante la insistencia de otra periodista, que las personas que tiene desaparecidos pueden reportarlos por la página del Sistema Patria.

Registro Único de Vivienda (Biométrico)

El hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez explicó lo que el día anterior anunció Delcy Rodríguez en relación al registro biométrico que se va a realizar para censar a todas las personas que quedaron sin viviendas. En este sentido dijo que en este momento más de 17 mil personas quedaron sin viviendas, cifra que ellos estiman que aumentará.

El registro único de Viviendas se inició el día sábado y se realiza a través de los refugios en Caracas, La Guaira y Miranda, allí se toma la huella dactilar (registro biométrico).

Rodríguez dijo que “también vamos con las personas que están en los alrededores de sus apartamentos dañados que están esperando que la evaluación culmine”. Posteriormente a cada familia se le entrega un comprobante con un código QR.

Refugios en las Escuelas

Hasta el momento se han activado 94 refugios en las zonas afectadas de La Guaira y Caracas. Muchos de ellos son escuelas según dijo Jorge Rodríguez.

“Tenemos a las personas en la escuelas” y que en vista de que el nuevo año escolar inicia en septiembre u octubre, explicó que el gobierno interino está trabajando aceleradamente para desalojar los planteles educativos para que se puedan reiniciar las clases en el momento indicado.

Viviendas de Transición

“Estamos trabajando en unas especies de campamentos unifamiliares, una especie de viviendas de transición”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Esos campamentos provisionales se construyen para desalojar las escuelas antes de que se inicie el próximo año escolar.

Pero para avanzar en el desalojo de las escuelas, también están ubicando viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela que deben ser culminadas de manera rápida. Rodríguez habló de la compra de inmuebles en el mercado secundario para solventar la situación de los damnificados.

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Reforma de la Ley de Arrendamiento

El presidente de la Asamblea Nacional también adelantó que van a realizar una reforma a al Ley de Arrendamiento para que la gente se sienta más segura en el momento de alquilar su vivienda.

La ley actual de arrendamiento deja rendijas abiertas que generan en el propietario inseguridad a la hora de alquilar su inmueble.

Fondo para las Juntas de Condominio

Se creó un fondo desde la Misión Venezuela Renace para ayudar a las Juntas de Condominios, porque se han encontrado con que a pesar de que el edificio no se inhabilitó completamente están afectados y esa recuperación requiere de recursos. Esos fondos se utilizarán junto con la Misión Venezuela Renace.

Fondo para créditos

Créditos para adquisición de viviendas con un descuento hasta el 80%. “El Subsidio será del 80%, si lo quiere comprar”. Rodríguez fue poco preciso en el tema del fondo para crédito que se realizará conjuntamente con la banca privada y pública. En un momento de la rueda de prensa habló de descuento y en otro de subsidio. Lo que sí dijo es que esta semana que se inicia el lunes lunes 13 comenzarán a crear el fondo crediticio.

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