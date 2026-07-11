Israel lanza nuevos bombardeos cerca de Tiro, sur de Líbano

Al menos siete personas han resultado heridas este sábado en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.



Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de un ataque contra supuestos miembros de la milicia de Hezbolá que estarían transportando armas dentro de la zona de seguridad ocupada militarmente por Israel en el sur de Líbano.

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En concreto el ataque se ha producido en la localidad de Mansuri, cerca de la ciudad de Tiro, según informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Dos de los heridos han recibido atención en el propio lugar de los hechos y los otros cinco han sido trasladados a hospitales de la zona.



Los sospechosos, informa Israel, fueron avistados por efectivos de la División Galilea cuando penetraban en la zona de seguridad en un vehículo y trasladando varios misiles anticarro dentro de un edificio. Las Fuerzas Aéreas israelíes bombardearon después ese inmueble "para eliminar la amenaza" y dieron cuenta de "explosiones secundarias" que confirmarían la presencia de explosivos.

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