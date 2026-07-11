La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Venezuela respondió a De la Espriella tras su propuesta para reconstruir La Guaira
Tras la propuesta de Abelardo de la Espriella de apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, Caracas reiteró que esa tarea corresponde únicamente al Estado venezolano.
Authored by
dsifontes
TERREMOTOS EN VENEZUELA
Colprensa
Colprensa
Sábado, 11 de Julio de 2026

El Gobierno de Venezuela ha declarado este sábado su consternación ante la intención del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de asumir las tareas de reconstrucción por el doble seísmo que arrasó La Guaira el pasado 24 de junio y ha dejado hasta el momento unos 4.100 muertos confirmados.

En un acto público este pasado viernes, De la Espriella anunció que "la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implique" y dio orden a su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, de confeccionar un equipo de ingenieros de reconstrucción para preparar estas tareas.

El presidente electo colombiano también dejó abierta la puerta a una posible coordinación con Estados Unidos para facilitar esta labor.

Puede leer: FIFA anuncia millonaria ayuda para las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela

Ante esta declaración, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha observado "con extrañeza" que el presidente electo de Colombia parece "atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción" que corresponden "exclusivamente al Estado venezolano".

Si bien Venezuela "agradece las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo" y asegura que, "de ser necesario, el Estado venezolano establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción", también quiere dejar "muy claro" que, ahora mismo "no está prevista" colaboración alguna con el gobierno electo de Colombia en este sentido.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.

Recomendados para ti
Temas del Día
Daños por lluvias en Norte de Santander.
Daños por lluvias en Norte de Santander.
Inundaciones, pérdidas y colapsos dejan las fuertes lluvias en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Pobreza energética. / Foto: archivo
Pobreza energética. / Foto: archivo
Norte de Santander, el departamento con mayor pobreza energética del oriente de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Ferias de Cúcuta - 2026
Ferias de Cúcuta - 2026
Feria de Cúcuta entra en su recta final con el reto de consolidarse como destino turístico
Contenido Externo