Petro ordena no usar cuarteles militares en posesión de De la Espriella

El presidente Gustavo Petro ordenó este domingo que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al insistir en que, mientras permanezca en el cargo, es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y que la transmisión del mando debe ajustarse a lo establecido por la Constitución.



A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que "los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure" y, en consecuencia, dispuso que "ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".



Petro sostuvo que la Constitución establece que el presidente debe posesionarse ante el Congreso de la República reunido en sesión plena y recordó que la sede del Legislativo está definida por la ley. "La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución", escribió.



El pronunciamiento se produjo luego de que el equipo del presidente electo reiterara su intención de realizar la ceremonia del próximo 7 de agosto en una base militar y solicitara una respuesta pronta para avanzar en la organización logística y protocolaria del evento.

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Días atrás, el Gobierno saliente había respondido que no tiene competencia para autorizar el traslado de la posesión a una instalación militar y que esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la República, en caso de que ambas cámaras aprueben sesionar fuera del Capitolio Nacional.



Con base en esa respuesta, el equipo de De la Espriella presentó una solicitud formal a las secretarías del Senado y la Cámara para que se determine si el Congreso puede trasladar excepcionalmente su sede a una guarnición militar durante la ceremonia de posesión.



En su mensaje de este domingo, Petro reiteró que no se opone a la posesión del mandatario electo, pero insistió en que debe respetarse el procedimiento constitucional. También señaló que ningún oficial puede rendir el saludo militar a un civil antes de que este asuma como comandante supremo de las Fuerzas Militares.



El mandatario aprovechó el pronunciamiento para cuestionar el proceso electoral, al afirmar que "la soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente", y aseguró que, mientras permanezca en la Presidencia, continuará defendiendo la Constitución y las leyes del país.



La definición sobre el lugar donde se realizará la posesión presidencial permanece ahora en manos del Congreso, que iniciará un nuevo periodo legislativo el próximo 20 de julio.

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