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Mosaicos hechos en Cúcuta están en manos de artistas internacionales
Cantantes como J Balvin y Wisin han recibido las obras creadas por José Méndez.
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J Balvin Mosaico
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 13 de Julio de 2026

José Méndez viene dejando en alto el nombre de Cúcuta con la elaboración de sus cuadros en cerámica. El venezolano, que migró hace siete años a la ciudad, ha tenido la oportunidad de entregar obras suyas a artistas de reggaetón como J Balvin y Wisin

Desde que llegó a la capital de Norte de Santander en 2019, Méndez se comprometió a salir adelante sacando provecho de sus conocimientos artísticos. De ese modo, aseguró que se le han presentado varias oportunidades para demostrar su talento, pero también para adornar lugares de Cúcuta

“Hace tres años creé una obra de la Virgen del Carmen para el Ecoparque de Comfanorte. Desde entonces también he creado mosaicos para colegios, parroquias y empresas de la ciudad”, agregó. 

Así pues, otros lugares en los que hoy permanecen las obras del artista son el colegio Madre Carmen, el colegio De La Presentación Santa Teresa, el instituto técnico Cristo Obrero y la parroquia Santa Rita de Casia, en el municipio de Los Patios.

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Su talento en manos de músicos 

La primera vez que entregó uno de sus mosaicos a un artista de talla internacional fue el año pasado al cantante Wisin durante el desarrollo de las ferias de Cúcuta.

Según afirmó Méndez, este regalo que le hizo al músico fue posible gracias al alcalde Jorge Acevedo.

“Una vez me enteré que vendría a la ciudad elaboré un retrato suyo. La oportunidad de dárselo se me presentó cuando logré contactarme con el alcalde y él me ayudó a ingresar al estadio para darle el obsequio al final del concierto”, recordó Méndez. 

En cuanto la experiencia con J Balvin, el venezolano contó que la entrega del cuadro fue el 6 de junio en un concierto que tenía en Cartagena

De acuerdo con sus palabras, su hija María es fanática del artista, por lo que cuando se enteraron que vendría a Cúcuta, empezaron ellos dos a crear un retrato para él. 

“Ella me daba las ideas y yo lo armaba, sin embargo el día del concierto en abril no alcanzamos a terminarlo”, añadió.
 

El venezolano tiene 22 años de experiencia en esta arte.
El venezolano tiene 22 años de experiencia en esta arte.
Sus obras varían desde paisajes, hasta retratos e imágenes religiosas.
Sus obras varían desde paisajes, hasta retratos e imágenes religiosas.

Pese a ello, indicó que logró contactarse con el equipo del artista quienes luego de varias negociaciones le dieron la posibilidad de regalárselo antes del concierto en Cartagena. 

Sobre esta experiencia, Méndez expresó que fue gratificante pues el músico quedó muy agradecido con el detalle y su hija cumplió el sueño de conocerlo
 

Metas a futuro

A futuro, José Méndez dijo que una de sus metas es que sus mosaicos lleguen a manos de artistas como Silvestre Dangond y Daddy Yankee.

Asimismo, el venezolano con 22 años de experiencia manifestó que espera poder adornar más lugares de Cúcuta con sus obras para así retribuir a la ciudad todo lo que le ha dado. 

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