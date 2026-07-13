Mosaicos hechos en Cúcuta están en manos de artistas internacionales

José Méndez viene dejando en alto el nombre de Cúcuta con la elaboración de sus cuadros en cerámica. El venezolano, que migró hace siete años a la ciudad, ha tenido la oportunidad de entregar obras suyas a artistas de reggaetón como J Balvin y Wisin.

Desde que llegó a la capital de Norte de Santander en 2019, Méndez se comprometió a salir adelante sacando provecho de sus conocimientos artísticos. De ese modo, aseguró que se le han presentado varias oportunidades para demostrar su talento, pero también para adornar lugares de Cúcuta.

“Hace tres años creé una obra de la Virgen del Carmen para el Ecoparque de Comfanorte. Desde entonces también he creado mosaicos para colegios, parroquias y empresas de la ciudad”, agregó.

Así pues, otros lugares en los que hoy permanecen las obras del artista son el colegio Madre Carmen, el colegio De La Presentación Santa Teresa, el instituto técnico Cristo Obrero y la parroquia Santa Rita de Casia, en el municipio de Los Patios.

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Su talento en manos de músicos

La primera vez que entregó uno de sus mosaicos a un artista de talla internacional fue el año pasado al cantante Wisin durante el desarrollo de las ferias de Cúcuta.

Según afirmó Méndez, este regalo que le hizo al músico fue posible gracias al alcalde Jorge Acevedo.

“Una vez me enteré que vendría a la ciudad elaboré un retrato suyo. La oportunidad de dárselo se me presentó cuando logré contactarme con el alcalde y él me ayudó a ingresar al estadio para darle el obsequio al final del concierto”, recordó Méndez.

En cuanto la experiencia con J Balvin, el venezolano contó que la entrega del cuadro fue el 6 de junio en un concierto que tenía en Cartagena.

De acuerdo con sus palabras, su hija María es fanática del artista, por lo que cuando se enteraron que vendría a Cúcuta, empezaron ellos dos a crear un retrato para él.

“Ella me daba las ideas y yo lo armaba, sin embargo el día del concierto en abril no alcanzamos a terminarlo”, añadió.

