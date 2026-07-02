La Sub-17 de Norte está en la gran finalísima del Interligas

El fútbol nortesantandereano volvió a darle una alegría al departamento el pasado fin de semana, al clasificar a la fase final nacional del Interligas Sub-17 masculino.

El equipo rojinegro, dirigido por los profesores Elkin Omar Uribe y Víctor Ordóñez, aseguró su cupo tras terminar invicto el Zonal Nacional B, disputado en Bogotá. La selección venció a Putumayo, Nariño y Casanare, logrando un rendimiento perfecto de nueve puntos sobre nueve.

Para esta segunda fase del torneo, Norte afrontó los partidos con mayor cautela para evitar los errores cometidos en la primera ronda. En esta oportunidad se observó un equipo más claro, compacto, homogéneo y seguro en su funcionamiento, según explicó el asistente técnico, Víctor Ordóñez.

En las dos primeras jornadas, los nortesantandereanos derrotaron 2-1 a Putumayo y 2-1 a Nariño. Luego cerraron el cuadrangular con una contundente victoria 4-0 sobre Casanare. El segundo clasificado fue Nariño, con seis puntos, mientras se definen los demás equipos que disputarán la fase final.

Para Ordóñez y Uribe, más allá de la clasificación, lo más importante ha sido consolidar una identidad de juego, algo que consideran difícil de conseguir en categorías formativas y que se ha visto reflejado en los resultados.

"El balance es muy positivo. Los muchachos estuvieron a la altura. Fue una fase II demasiado exigente, en la que nos encontramos con rivales que, al igual que nosotros, pelean, luchan y han dado un aviso importante sobre el trabajo de formación de nuevos prospectos para el fútbol", afirmó Ordóñez.

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El asistente técnico destacó el nivel de los rivales. "La selección de Nariño tiene como base jugadores del Deportivo Pasto. Putumayo, por su parte, contaba con un jugador de la Selección Colombia. Aunque ya los habíamos enfrentado en la ronda anterior, nos mostraron mucho respeto. Para nosotros fue importante desarrollar otro tipo de fútbol, más táctico, y buscar el objetivo de derrotarlos. Ganar el primer partido era clave", señaló.

Buena actitud

Pese al buen trabajo colectivo, Ordóñez reconoció que hubo algunos errores de concentración que les costaron goles frente a Putumayo y Nariño. Sin embargo, destacó la capacidad de reacción del equipo para recomponer el camino y asegurar las victorias.

Para el último compromiso, Norte ya estaba clasificado con seis puntos y enfrentó a Casanare, que, aunque eliminado, planteó un partido exigente.

"Contra Casanare nos sorprendieron por momentos con su forma de juego. No encontrábamos el balón, hicimos algunas variantes y el equipo mejoró hasta abrir el marcador. Tuvimos muchas opciones de gol, al igual que ellos. Pusieron fútbol y ganas; querían llevarse el triunfo, pero nosotros supimos concretar al final", comentó.

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Sobre el aspecto más destacado del equipo respecto a la primera fase del campeonato, Víctor Ordóñez aseguró que la fortaleza estuvo en el trabajo colectivo. "Destacamos al grupo en general, en todas sus líneas. Es un grupo sólido", indicó.

En ataque, el aporte también fue colectivo. Norte marcó ocho goles durante el zonal y solo recibió dos.

No obstante, hubo jugadores que sobresalieron por su rendimiento, entre ellos Felipe Cañas, Éder Gambín y Camilo Muñoz, del Cúcuta Deportivo, además de Owen Galvis.

Finalmente, sobre la fase final, en la que competirán las 12 mejores selecciones del país, Ordóñez explicó que aún faltan por definirse algunos grupos.

"En unos 15 o 20 días conoceremos el fixture, pero para nadie es un secreto que estarán selecciones muy fuertes como Antioquia, Atlántico, Bogotá, Valle, Risaralda y Nariño. Va a ser una fase final bastante competitiva y será muy importante llegar bien preparados", concluyó el asistente técnico.

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