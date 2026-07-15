Cartera de EPS asfixia al Erasmo Meoz y expone vida de pacientes

Aunque el Hospital Universitario Erasmo Meoz informó días atrás que, con corte a 2025, logró sanear sus finanzas, la situación es distinta frente a la cartera que le adeudan las EPS por los servicios prestados, una problemática que hoy mantiene colapsadas varias de sus unidades de atención.

Con corte al 30 de abril de este año, Nueva EPS, Coosalud, Comfaoriente EPS y Sanitas adeudaban al principal centro asistencial de Norte de Santander cerca de 143.000 millones de pesos.

Las mayores obligaciones corresponden a Nueva EPS, con 113.345 millones de pesos, y a Coosalud, con 13.773 millones. Según fuentes del hospital, esta situación afecta gravemente la capacidad financiera de la institución y dificulta la prestación de los servicios, mientras los afiliados de estas entidades continúan acudiendo al Erasmo Meoz en busca de atenciones que, en muchos casos, deberían recibir en las clínicas o IPS que hacen parte de sus redes contratadas.

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Pacientes en sala de espera

La Opinión conoció, a través de fuentes del hospital, que al menos 3.000 pacientes afiliados a estas dos EPS permanecen en lista de espera para procedimientos quirúrgicos. Algunos llevan esperando dos, tres e incluso cinco años.

La situación obedece, en parte, a las limitaciones de la red prestadora de servicios de estas entidades en Cúcuta. Según la información recopilada por este diario, Coosalud no contaría actualmente con una IPS que asuma las cirugías de sus afiliados en la ciudad. En el caso de Nueva EPS, la única institución que continúa prestando estos servicios es la Clínica Médico Quirúrgica, que atiende a más de 700.000 afiliados de esa EPS en Norte de Santander.

Sin embargo, esta clínica también enfrenta una alta demanda asistencial, por lo que numerosos pacientes terminan siendo remitidos al Hospital Universitario Erasmo Meoz. El director del hospital, Hernando José Mora, señaló a La Opinión que, en las condiciones actuales, a la institución le resulta cada vez más difícil asumir la atención que corresponde a las redes contratadas por las EPS.

Sindicatos en alerta

Fuentes de las organizaciones sindicales con presencia en el hospital manifestaron que el panorama sería diferente si las EPS cancelaran oportunamente las obligaciones pendientes. Ante esta situación, anunciaron que el próximo viernes ofrecerán una rueda de prensa para exponer las dificultades financieras y asistenciales que enfrenta el centro hospitalario debido al incumplimiento en los pagos. Los problemas no se limitan a la programación de cirugías. Usuarios también denuncian demoras en la asignación de citas con especialistas y dificultades para acceder a los medicamentos formulados.