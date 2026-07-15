Cartera de EPS asfixia al Erasmo Meoz y expone vida de pacientes

Desatención de las EPS
En el caso de Nueva EPS, varios afiliados consultados por este diario aseguraron que la entidad incumple la entrega de medicamentos y tampoco suministra oportunamente los pendientes, los cuales, según la normatividad vigente, deberían ser entregados en el domicilio del paciente dentro del plazo establecido.
Rosa Inés*, una usuaria consultada por La Opinión, relató que su esposo, afiliado a Coosalud, necesita una biopsia que lleva esperando más de dos meses.
“Me tienen de una clínica para otra. En Coosalud me dijeron que debía acudir a la Clínica Medical Duarte, pero cuando llegamos nos informaron que desde hace meses no atienden pacientes de esa EPS porque no les pagan los servicios prestados”, afirmó.
La mujer aseguró que la falta de una red estable de atención pone en riesgo la salud de los afiliados de Coosalud en Cúcuta y Norte de Santander.
Supersalud exige plan de choque
Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas, luego de evidenciar un incremento en las reclamaciones presentadas por los usuarios durante las últimas semanas.
Con corte al 10 de este mes, Nueva EPS acumulaba 8.328 PQRD (14,62 %); Salud Total, 8.062 (14,15 %); Sanitas, 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, 7.546 (13,25 %). Veedores de salud aseguraron que, solo en Cúcuta, Coosalud registra cerca de 2.000 reclamaciones durante lo corrido de julio. En conjunto, estas cuatro EPS concentran el 55,32 % de las quejas que motivaron la intervención de la Superintendencia.
“Muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica o exigir la entrega de medicamentos o la programación de una cirugía. Eso no debería ocurrir. La asignación oportuna de citas es una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes”, afirmó el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.
El organismo de control exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para reducir los tiempos de espera, descongestionar la programación de consultas y atender los casos represados. Advirtió que, de no hacerlo, iniciará las actuaciones de inspección, vigilancia y control correspondientes e impondrá las medidas administrativas a que haya lugar.
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La Superintendencia anunció que realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de estas órdenes y al comportamiento de las PQRD, con el propósito de garantizar que los usuarios accedan oportunamente a las citas médicas sin necesidad de presentar reclamaciones. La Opinión buscó una respuesta de Coosalud en sus oficinas de Cúcuta frente a las denuncias de usuarios que aseguran que la entidad no cuenta con una red de prestación de servicios suficiente en la región. Sin embargo, los responsables de la oficina se abstuvieron de entregar una declaración.
De igual forma, este diario consultó a Nueva EPS y Sanitas sobre el incumplimiento en el pago de las obligaciones con el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Al cierre de esta edición, ninguna de las dos entidades había emitido una respuesta.
(*) Nombre cambiado a petición de la entrevistada.
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