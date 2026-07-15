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Cartera de EPS asfixia al Erasmo Meoz y expone vida de pacientes
La Superintendencia anunció que realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones de las EPS con los usuarios.
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Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, colapsada/Foto: cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Miércoles, 15 de Julio de 2026

Aunque el Hospital Universitario Erasmo Meoz informó días atrás que, con corte a 2025, logró sanear sus finanzas, la situación es distinta frente a la cartera que le adeudan las EPS por los servicios prestados, una problemática que hoy mantiene colapsadas varias de sus unidades de atención.

Con corte al 30 de abril de este año, Nueva EPS, Coosalud, Comfaoriente EPS y Sanitas adeudaban al principal centro asistencial de Norte de Santander cerca de 143.000 millones de pesos.

Las mayores obligaciones corresponden a Nueva EPS, con 113.345 millones de pesos, y a Coosalud, con 13.773 millones. Según fuentes del hospital, esta situación afecta gravemente la capacidad financiera de la institución y dificulta la prestación de los servicios, mientras los afiliados de estas entidades continúan acudiendo al Erasmo Meoz en busca de atenciones que, en muchos casos, deberían recibir en las clínicas o IPS que hacen parte de sus redes contratadas.

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Pacientes en sala de espera

La Opinión conoció, a través de fuentes del hospital, que al menos 3.000 pacientes afiliados a estas dos EPS permanecen en lista de espera para procedimientos quirúrgicos. Algunos llevan esperando dos, tres e incluso cinco años.

La situación obedece, en parte, a las limitaciones de la red prestadora de servicios de estas entidades en Cúcuta. Según la información recopilada por este diario, Coosalud no contaría actualmente con una IPS que asuma las cirugías de sus afiliados en la ciudad. En el caso de Nueva EPS, la única institución que continúa prestando estos servicios es la Clínica Médico Quirúrgica, que atiende a más de 700.000 afiliados de esa EPS en Norte de Santander.

Sin embargo, esta clínica también enfrenta una alta demanda asistencial, por lo que numerosos pacientes terminan siendo remitidos al Hospital Universitario Erasmo Meoz. El director del hospital, Hernando José Mora, señaló a La Opinión que, en las condiciones actuales, a la institución le resulta cada vez más difícil asumir la atención que corresponde a las redes contratadas por las EPS.

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Sindicatos en alerta

Fuentes de las organizaciones sindicales con presencia en el hospital manifestaron que el panorama sería diferente si las EPS cancelaran oportunamente las obligaciones pendientes. Ante esta situación, anunciaron que el próximo viernes ofrecerán una rueda de prensa para exponer las dificultades financieras y asistenciales que enfrenta el centro hospitalario debido al incumplimiento en los pagos. Los problemas no se limitan a la programación de cirugías. Usuarios también denuncian demoras en la asignación de citas con especialistas y dificultades para acceder a los medicamentos formulados.

Nueva EPS es la entidad que más le adeuda al Erasmo Meoz, más de 113 mil millones de pesos./Foto: Orlando Carvajal
Desatención de las EPS

En el caso de Nueva EPS, varios afiliados consultados por este diario aseguraron que la entidad incumple la entrega de medicamentos y tampoco suministra oportunamente los pendientes, los cuales, según la normatividad vigente, deberían ser entregados en el domicilio del paciente dentro del plazo establecido.

Rosa Inés*, una usuaria consultada por La Opinión, relató que su esposo, afiliado a Coosalud, necesita una biopsia que lleva esperando más de dos meses.

“Me tienen de una clínica para otra. En Coosalud me dijeron que debía acudir a la Clínica Medical Duarte, pero cuando llegamos nos informaron que desde hace meses no atienden pacientes de esa EPS porque no les pagan los servicios prestados”, afirmó.

La mujer aseguró que la falta de una red estable de atención pone en riesgo la salud de los afiliados de Coosalud en Cúcuta y Norte de Santander.

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Supersalud exige plan de choque

Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas, luego de evidenciar un incremento en las reclamaciones presentadas por los usuarios durante las últimas semanas.

Con corte al 10 de este mes, Nueva EPS acumulaba 8.328 PQRD (14,62 %); Salud Total, 8.062 (14,15 %); Sanitas, 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, 7.546 (13,25 %). Veedores de salud aseguraron que, solo en Cúcuta, Coosalud registra cerca de 2.000 reclamaciones durante lo corrido de julio. En conjunto, estas cuatro EPS concentran el 55,32 % de las quejas que motivaron la intervención de la Superintendencia.

“Muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica o exigir la entrega de medicamentos o la programación de una cirugía. Eso no debería ocurrir. La asignación oportuna de citas es una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes”, afirmó el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

El organismo de control exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para reducir los tiempos de espera, descongestionar la programación de consultas y atender los casos represados. Advirtió que, de no hacerlo, iniciará las actuaciones de inspección, vigilancia y control correspondientes e impondrá las medidas administrativas a que haya lugar.

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La Superintendencia anunció que realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de estas órdenes y al comportamiento de las PQRD, con el propósito de garantizar que los usuarios accedan oportunamente a las citas médicas sin necesidad de presentar reclamaciones. La Opinión buscó una respuesta de Coosalud en sus oficinas de Cúcuta frente a las denuncias de usuarios que aseguran que la entidad no cuenta con una red de prestación de servicios suficiente en la región. Sin embargo, los responsables de la oficina se abstuvieron de entregar una declaración.

De igual forma, este diario consultó a Nueva EPS y Sanitas sobre el incumplimiento en el pago de las obligaciones con el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Al cierre de esta edición, ninguna de las dos entidades había emitido una respuesta.

(*) Nombre cambiado a petición de la entrevistada.

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