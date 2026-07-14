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Instalaciones de la Secretaría de Hacienda fueron atacadas a piedra, ¿Qué dice la Gobernación?
La administración departamental aseguró que el incidente fue protagonizado por una habitante de calle, quien causó daños a la infraestructura del edificio y fue capturada por la Policía.
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crojas
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Martes, 14 de Julio de 2026

La Gobernación de Norte de Santander aclaró que los daños registrados en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, en Cúcuta, no estuvieron relacionados con manifestaciones o protestas contra la administración departamental, como se rumoró en redes sociales.

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De acuerdo con la versión entregada, el hecho ocurrió el lunes 13 de julio, cuando una habitante de calle rompió varios vidrios del edificio, lo que generó momentos de alteración del orden público en el sector.

Según informaron, la situación fue controlada por unidades de la Policía Nacional, que capturaron a la mujer y restablecieron la normalidad en el lugar, sin que se presentaran mayores afectaciones para funcionarios o ciudadanos.

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Tras lo sucedido, la Gobernación desmintió las versiones que asociaban el incidente con supuestas inconformidades o protestas contra la Secretaría de Hacienda o la administración departamental, señalando que esa información "carece de veracidad y no corresponde a los hechos ocurridos".

Finalmente, la administración hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar desinformación o afectar la tranquilidad de la comunidad.

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