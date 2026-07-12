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Eln se atribuyó el ataque contra el aeropuerto de Tibú
Aseguran que la terminal era utilizada con fines logísticos por estructuras ilegales y la Fuerza Pública.
Authored by
dsifontes
ATENTADO EN AEROPUERTO DE TIBU
La opinión
La Opinión
Domingo, 12 de Julio de 2026

El Ejército de Liberación Nacional (En) se atribuyó el ataque perpetrado contra las instalaciones del aeropuerto del municipio de Tibú, en Norte de Santander, ocurrido el pasado 9 de julio.

A través de un comunicado fechado el 10 de julio y firmado por el Frente de Guerra Nororiental, el grupo armado ilegal aseguró que fueron comandos especiales de esa estructura los que ejecutaron la acción armada, la cual, según indicó, dejó como resultado la "semidestrucción" del área administrativa de la terminal aérea.

Puede leer: Defensoría del Pueblo condena atentado contra el aeropuerto de Tibú

En el documento, el Eln afirmó que decidió atacar el aeropuerto porque, según su versión, este era utilizado como infraestructura logística por integrantes del Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc y contaba con el apoyo de la Fuerza Pública. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión del grupo armado y no han sido corroboradas por las autoridades.

El comunicado también contiene críticas al Gobierno nacional y a la política de Paz Total, al señalar que las medidas adoptadas en la región habrían favorecido el accionar de otras estructuras armadas ilegales. Asimismo, el Eln insistió en justificar el ataque bajo ese argumento.

El atentado contra la terminal aérea de Tibú se registró en medio de la persistente confrontación armada que afecta al Catatumbo, donde el Eln mantiene enfrentamientos con otras organizaciones ilegales, entre ellas el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc, situación que ha provocado una grave crisis humanitaria en la región.

Lea además: Atentado con drones explosivos en el aeropuerto de Tibú

 

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