Cirugías, tramites y una energía inagotable: el testimonio de Lucas Francesco a puertas de la operación que le cambiará la vida

La historia de Lucas Francesco Murillo García ha conmovido a Cúcuta, pero también a ciudadanos de toda Colombia quienes esperan su pronta mejoría. El menor de 7 años de edad, que vive en la capital de Norte de Santander, está próximo a someterse a un trasplante de corazón por una condición médica que lo ha acompañado desde su nacimiento.

Luis Alfredo Murillo y Andrea García, padres del menor, explicaron que su hijo nació con una condición que impide el funcionamiento de la parte derecha de su corazón y que, además, lo obliga a tener que usar oxígeno por la baja saturación que tiene.

Esta afección, según indicaron sus padres, ha causado que Lucas, a su corta edad, haya tenido que pasar dos veces por el quirófano.

“Una vez nació tuvieron que enviarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a los siete días le hicieron su primera cirugía a corazón abierto, una fístula sistémico-pulmonar y una atrioseptostomía. Luego, a los 6 meses, también tuvieron que hacerle la denominada cirugía de Glenn”, agregó la mamá.