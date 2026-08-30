Cirugías, tramites y una energía inagotable: el testimonio de Lucas Francesco a puertas de la operación que le cambiará la vida

Como respuesta al mencionado video, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, informó ayer que le dio instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se pusiera al frente del caso, revisara la situación del menor con Nueva EPS y garantizara los exámenes, tratamientos y atención especializada que necesitara.
“No podemos permitir que un niño tenga que decir que no se quiere morir para que el sistema responda. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”, reprochó el mandatario, tras señalar que estará pendiente de este caso.
Ante este nuevo panorama, los padres y los ocho hermanos de Lucas agradecieron el gesto del Gobierno Nacional y expresaron que mantienen la esperanza de que todo salga bien en la cirugía para que el niño pueda cumplir su sueño de ser doctor o futbolista en el futuro.
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El mensaje surtió efecto
Tras el mensaje del presidente de la República, la Alcaldía de Cúcuta, en una acción coordinada entre la Secretaría de Salud, la Clínica Medical Duarte y el Ministerio de Salud, gestionó ante la Nueva EPS el traslado prioritario de Lucas Francesco.
Según comunicó la administración municipal, esta semana, el menor será remitido a una clínica de cuarto nivel para recibir el tratamiento especializado que necesita su corazón para poder recuperarse.
Por su parte, la Nueva EPS afirmó que ha adelantado las gestiones necesarias para garantizar la atención integral y oportuna de Lucas Francesco Murillo García.
Como parte de estas acciones, detallaron que se coordinó su traslado a Bucaramanga, donde será atendido en la Fundación Cardiovascular, que cuenta con los servicios y el equipo médico especializado que requiere su condición.
“En Nueva EPS entendemos la preocupación que genera la situación de Lucas y la importancia de brindar respuestas oportunas frente a sus necesidades de salud. Por ello, se garantizará el acompañamiento y seguimiento necesarios para dar continuidad a su atención y avanzar en los procedimientos médicos que, de acuerdo con la valoración de los especialistas, sean requeridos”, agregó la entidad.
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