La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Cirugías, tramites y una energía inagotable: el testimonio de Lucas Francesco a puertas de la operación que le cambiará la vida
En diálogo con La Opinión los padres del menor explicaron detalles sobre la condición de Lucas, lo que sigue ahora y los sueños que el niño desea cumplir a futuro.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Lucas Francesco tiene 7 años.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Domingo, 30 de Agosto de 2026

La historia de Lucas Francesco Murillo García ha conmovido a Cúcuta, pero también a ciudadanos de toda Colombia quienes esperan su pronta mejoría. El menor de 7 años de edad, que vive en la capital de Norte de Santander, está próximo a someterse a un trasplante de corazón por una condición médica que lo ha acompañado desde su nacimiento. 

Luis Alfredo Murillo y Andrea García, padres del menor, explicaron que su hijo nació con una condición que impide el funcionamiento de la parte derecha de su corazón y que, además, lo obliga a tener que usar oxígeno por la baja saturación que tiene

Esta afección, según indicaron sus padres, ha causado que Lucas, a su corta edad, haya tenido que pasar dos veces por el quirófano

“Una vez nació tuvieron que enviarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a los siete días le hicieron su primera cirugía a corazón abierto, una fístula sistémico-pulmonar y una atrioseptostomía. Luego, a los 6 meses, también tuvieron que hacerle la denominada cirugía de Glenn”, agregó la mamá. 

En casa, su familia lo acompaña en cada momento de una lucha que también les ha cambiado la vida.

Pese a estas intervenciones y a los síntomas que enfrenta, destacaron que Lucas siempre ha sido un niño alegre, enérgico e inteligente, sin embargo, recalcaron que el deterioro constante en su salud y la falta de respuestas institucionales ha sido un problema con el que han tenido que lidiar. 

Y es que, según revelaron los padres, desde septiembre del año pasado han sido varias las tutelas interpuestas contra la Nueva EPS para avanzar en los procedimientos y exámenes, con miras a lograr su trasplante de corazón.

“Han sido muchos los esfuerzos, pero no se logró avanzar de ninguna manera. Por lo mismo, decidimos publicar un vídeo en redes sociales pidiéndole ayuda al presidente de la República”, sostuvo García, quien detalló que en los últimos meses su hijo se ha mostrado más fatigado y con los labios morados

Un 2 de abril nació Lucas.
Un 2 de abril nació Lucas.
Los padres destacaron la memoria y el gusto por la lectura que tiene Lucas.
Los padres destacaron la memoria y el gusto por la lectura que tiene Lucas.
En la entrevista Lucas manifestó su agradecimiento por todo el apoyo.
En la entrevista Lucas manifestó su agradecimiento por todo el apoyo.

Como respuesta al mencionado video, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, informó ayer que le dio instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se pusiera al frente del caso, revisara la situación del menor con Nueva EPS y garantizara los exámenes, tratamientos y atención especializada que necesitara.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir que no se quiere morir para que el sistema responda. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”, reprochó el mandatario, tras señalar que estará pendiente de este caso.

Ante este nuevo panorama, los padres y los ocho hermanos de Lucas agradecieron el gesto del Gobierno Nacional y expresaron que mantienen la esperanza de que todo salga bien en la cirugía para que el niño pueda cumplir su sueño de ser doctor o futbolista en el futuro.

Lea: Nueva EPS mueve $1,08 billones para ponerse al día con su red de prestadores

El mensaje surtió efecto

Tras el mensaje del presidente de la República, la Alcaldía de Cúcuta, en una acción coordinada entre la Secretaría de Salud, la Clínica Medical Duarte y el Ministerio de Salud, gestionó ante la Nueva EPS el traslado prioritario de Lucas Francesco.

Según comunicó la administración municipal, esta semana, el menor será remitido a una clínica de cuarto nivel para recibir el tratamiento especializado que necesita su corazón para poder recuperarse.

Por su parte, la Nueva EPS afirmó que ha adelantado las gestiones necesarias para garantizar la atención integral y oportuna de Lucas Francesco Murillo García.

Como parte de estas acciones, detallaron que se coordinó su traslado a Bucaramanga, donde será atendido en la Fundación Cardiovascular, que cuenta con los servicios y el equipo médico especializado que requiere su condición.

“En Nueva EPS entendemos la preocupación que genera la situación de Lucas y la importancia de brindar respuestas oportunas frente a sus necesidades de salud. Por ello, se garantizará el acompañamiento y seguimiento necesarios para dar continuidad a su atención y avanzar en los procedimientos médicos que, de acuerdo con la valoración de los especialistas, sean requeridos”, agregó la entidad. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Lucas Francesco tiene 7 años.
Lucas Francesco tiene 7 años.
Cirugías, tramites y una energía inagotable: el testimonio de Lucas Francesco a puertas de la operación que le cambiará la vida
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
El secreto de los cañaguates: ¿por qué este año tardaron en florecer?
El secreto de los cañaguates: ¿por qué este año tardaron en florecer?
Especial | El secreto de los cañaguates: ¿por qué este año tardaron en florecer?
Diana Valentina Rodríguez
SEXTING
SEXTING
Cuando una foto íntima deja de ser privada y se convierte en amenaza: ¿hasta dónde puede llegar?
Deicy Sifontes