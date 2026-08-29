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Una multa no puede ser una condena: Presidente De la Espriella propone reducirlas hasta un 50%
El jefe de Estado también anunció cambios en las fotomultas, licencias de conducción, cursos, Runt, Simit y revisión técnico-mecánica.
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valents2121
Abelardo de la Espriella propone reducir hasta 50% las multas de tránsito
Colprensa
Colprensa
Sábado, 29 de Agosto de 2026

La República. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que propondrá al Congreso de la República una reducción de hasta 50% en el valor actual de las multas de tránsito, como parte de un paquete de medidas con el que busca disminuir los costos y trámites que enfrentan los conductores del país.

A través de su cuenta de X, De la Espriella afirmó que llevará la iniciativa al Legislativo y sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales a las infracciones cometidas y no convertirse en una carga económica para las familias colombianas.

La propuesta contempla además reducir en 25% el costo asociado a los cursos para obtener descuentos en las multas. El mandatario planteó eliminar el requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir directamente estos cursos.

Otro de los puntos anunciados está relacionado con las licencias de conducción. De la Espriella señaló que revisará sus costos para buscar una reducción, eliminar cobros que considere innecesarios y ampliar su vigencia a ocho o 10 años.

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El anuncio también incluye cambios frente a las fotomultas. El mandatario planteó endurecer los controles para su autorización y establecer parámetros claros para la calibración de los equipos, con el argumento de que las sanciones deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo.

En cuanto al Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit, anunció una revisión integral para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas asociadas.

La revisión técnico-mecánica también estaría incluida en el paquete. De la Espriella propuso revisar su costo y periodicidad, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

El mandatario aseguró que su objetivo es reducir cargas económicas y trámites que considera innecesarios para los ciudadanos. “No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano”, afirmó el jefe de Estado.

Con estas medidas, De la Espriella planteó una política orientada a reducir los costos asociados a las obligaciones de los conductores y señaló que actuará frente a lo que considera monopolios, sobrecostos y trámites innecesarios.

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