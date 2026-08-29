Abogada de Epa Colombia y Rafael Poveda defenderá a Aida Victoria Merlano contra El Agropecuario

El conflicto judicial y mediático entre la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y su expareja, el sujeto identificado Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, tomó un nuevo rumbo en el plano institucional de la defensa.

La jurista penalista Wendy Herrera asumió formalmente la representación legal de Merlano dentro del proceso que enfrenta contra el padre de su hijo, Emiliano. Esta abogada cuenta con una trayectoria de más de 15 años y reconocidos antecedentes en la defensa de figuras públicas como la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) y el periodista Rafael Poveda.

Herrera encabeza ahora la estrategia jurídica de la joven creadora de contenido contra su expareja y padre de su hijo con un objetivo central: trasladar el caso a los estrados judiciales y sacarlo de la confrontación en plataformas digitales.

Un conflicto escalado en redes sociales con un bebé de por medio

La controversia entre Merlano y Tejada se intensificó tras la filtración de conversaciones sobre un presunto acuerdo económico para facilitar la salida del menor del país en medio de la disputa legal por la que están pasando los dos.

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La disputa derivó en transmisiones en vivo, publicaciones y acusaciones cruzadas sobre el cumplimiento de las obligaciones de manutención y la custodia del niño. En el cruce de señalamientos intervino la actual pareja de la empresaria, conocido como Escro, quien cuestionó las intenciones económicas de Tejada.

Frente a la exposición mediática del diferendo, la abogada Herrera fijó una postura crítica respecto al manejo del caso en entornos virtuales, por medio de un video publicado en sus redes sociales, confirmando que ahora estaba al frente del caso de Aida.

“Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales por reconocimiento de lives o creando contenido. Pareciera que pretende convertir un asunto familiar serio en un espectáculo mediático. Expresiones como: ‘Estamos más pegados que la vaca Lola’, y, eh, esto es una expresión grave”, aseguró la jurista al referirse a la conducta de la contraparte.

Estrategia técnica y protección de derechos

La representación de Merlano enfatizó que el debate central debe enfocarse en la protección integral del menor y no en la monetización ni figuración digital.

“Entonces me pregunto yo, como abogada, ¿estamos hablando de la protección de los derechos del niño o estamos produciendo contenido? Porque no podemos perder de vista que priman los derechos del menor”, afirmó Herrera.

Respecto al cumplimiento de los deberes de manutención y la validez de los reclamos económicos, la abogada puntualizó la posición de la defensa sobre los requerimientos sobre este tema.

“Quiero decirles a todos ustedes que la atención integral y la responsabilidad que tienen los papás, en este caso su papá, no significa pagar únicamente una cuota cuando se quiera, no significa acumular obligaciones, ni después pretender que sean las redes sociales el escenario para determinar si es buen padre o buena madre”, detalló.

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Aportes probatorios y vías judiciales

La firma defensora confirmó que cuenta con registros de consignaciones, grabaciones y documentos que respaldan el cumplimiento de las responsabilidades maternas por parte de Merlano. Estos elementos probatorios serán presentados ante los organismos competentes para desestimar los señalamientos de la contraparte.

“Todas las acusaciones falsas que son delicadas deben demostrarse”, advirtió la jurista, aludiendo a los señalamientos sobre presuntos intentos de salida clandestina del menor. Asimismo, sostuvo que en las interacciones públicas se han presentado situaciones de hostigamiento: “Aquí hay una violencia contra la mujer. Existe además un contexto relacionado con hechos de violencia”.

En la conclusión de su pronunciamiento, la penalista ratificó que el proceso se dirimirá estrictamente en el marco legal. “El niño no puede convertirse en un trofeo de disputa. Por encima de cualquier interés mediático, el niño tiene derecho a crecer protegido de las disputas de los adultos”, afirmó.

Tras la confirmación de la representación jurídica, Aida Victoria Merlano reaccionó públicamente con un mensaje dirigido a la defensora en un comentario en una de sus publicaciones. “¡Doc! Te amamos mucho. Gracias por ser tan incondicional. ¡Vamos con toda!”, concluyó.

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