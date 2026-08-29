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La orden de Abelardo de la Espriella por Lucas ya dio un paso: su traslado fue gestionado
Tras la instrucción del mandatario, Nueva EPS confirmó que el niño cucuteño será atendido.
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cesarmuñoz
Lucas y De la Espriella. Foto: Fabián Ramírez y Colprensa.
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Sábado, 29 de Agosto de 2026

El caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño cucuteño de 7 años que conmovió al país al expresar “yo no me quiero morir”, mientras suplicaba por ayuda para recibir atención médica a causa de problemas cardiacos, llegó hasta el Gobierno nacional.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio la instrucción a través de la red social X a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se pusiera al frente del caso del menor y gestione las acciones que puedan garantizar su atención.

El mandatario pidió que se ubicara la familia y revisar la situación con la Nueva EPS, entidad encargada de su salud y al mismo tiempo, agilizar los exámenes y los cuidados que requiera Lucas.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, señaló De la Espriella.

Lea aquí: Jóvenes de Cúcuta siguen fortaleciendo sus habilidades de liderazgo

La jefa de la cartera de Salud se pronunció de manera inmediata ante la orden del jefe de Estado, detalló que Lucas tiene ocho hermanos y su padre también está enfermo. “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”, resaltó Vesga.

La Alcaldía de Cúcuta se pronunció

La administración municipal dio a conocer que se gestionó el traslado prioritario del menor a un centro médico de cuarto nivel para recibir el tratamiento que requiere.

Nueva EPS respondió

Por medio de un comunicado, la entidad aseguró que recibió la solicitud y se efectuará la misma. “Se coordinó su traslado a Bucaramanga, donde será atendido en la Fundación Cardiovascular”.

Foto de Lucas con cortesía de Fabián Silva.

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