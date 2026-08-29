La orden de Abelardo de la Espriella por Lucas ya dio un paso: su traslado fue gestionado

El caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño cucuteño de 7 años que conmovió al país al expresar “yo no me quiero morir”, mientras suplicaba por ayuda para recibir atención médica a causa de problemas cardiacos, llegó hasta el Gobierno nacional.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio la instrucción a través de la red social X a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se pusiera al frente del caso del menor y gestione las acciones que puedan garantizar su atención.

El mandatario pidió que se ubicara la familia y revisar la situación con la Nueva EPS, entidad encargada de su salud y al mismo tiempo, agilizar los exámenes y los cuidados que requiera Lucas.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, señaló De la Espriella.

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La jefa de la cartera de Salud se pronunció de manera inmediata ante la orden del jefe de Estado, detalló que Lucas tiene ocho hermanos y su padre también está enfermo. “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”, resaltó Vesga.