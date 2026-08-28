La fliC 2026 ya está lista para contar historias que trascienden.

La Fiesta del Libro de Cúcuta, fliC 2026, levantó oficialmente el telón el pasado miércoles y presentó una nueva edición que promete convertir a la ciudad y a otros municipios de Norte de Santander en escenarios para la literatura, el arte, la memoria y las historias que conectan a las comunidades.

Del 31 de agosto al 5 de septiembre, la Fiesta ofrecerá cerca de 1.200 actividades, entre encuentros con autores, presentaciones de libros, talleres, conversatorios, actividades infantiles y juveniles, espacios académicos, proyecciones audiovisuales y música.

Más que una programación concentrada en un solo lugar, esta edición apuesta por ampliar el alcance de la cultura. La fliC llegará también a Ocaña, Pamplona, Sardinata, Tibú, Teorama, El Tarra y El Carmen, con actividades dirigidas a diferentes públicos y especialmente a estudiantes de instituciones educativas.

Entre los nombres que harán parte de esta gran celebración aparecen escritores, periodistas, artistas y figuras de diferentes ámbitos. La programación contempla encuentros con autores como Laura Restrepo, Alejandro Gaviria, Patricia Lara, Evelio Rosero, María Elvira Samper, Claudia Palacios, Emmanuel Restrepo, Profe Mónica, Nacarid Portal, Pilar Lozano y Jesús Abad Colorado, entre muchos otros.

La memoria también tendrá un lugar especial. Historias relacionadas con el conflicto colombiano, tragedias que han marcado al país y procesos de paz serán llevadas a los escenarios de la Fiesta a través de libros, conversatorios y encuentros.

A esto se suman espacios para hablar de periodismo, literatura infantil y juvenil, política, diversidad, género, fútbol, música y nuevas formas de contar historias.

Los más pequeños también tendrán su espacio. La fliC propone talleres, juegos, encuentros literarios y actividades pensadas para acercar a niños y niñas a la lectura desde experiencias lúdicas. Incluso habrá una jornada dedicada a recuperar juegos tradicionales como el trompo, el yoyo y la lotería.

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“Los jóvenes sí leen y demuestran un gran interés por el ámbito literario, artístico, cultural y patrimonial”, destacó Tania Manzano, directora de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, quien invitó a vivir la Fiesta como un encuentro colectivo.

La música será otro de los ingredientes de esta edición, con noches dedicadas a las grandes historias, el rock, los boleros y baladas, las nuevas voces y los legados musicales.

También habrá espacio para recordar la relación entre Gabriel García Márquez y la música vallenata.

La Fiesta tendrá además un componente de reconocimiento y memoria con la Noche de legados: ‘Huellas que trascienden’, así como las premiaciones de periodismo y literatura, entre ellas el X Premio de Periodismo La Bagatela, el XI Premio Eustorgio Colmenares Baptista y el I Premio ‘In memoriam’ de Julio García Herreros Prada.

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Precisamente, durante el lanzamiento también se recordó y honró el legado de Julio César GarcíaHerreros Prada, cuya huella permanece vinculada a la Biblioteca y a la historia de esta Fiesta.

Para Manzano, la fliC se consolida como “el encuentro cultural, literario y artístico más importante de Norte de Santander y de la zona de frontera”, con un impacto territorial que, según destacó, la acerca a eventos culturales de ciudades como Bogotá y Medellín.

Ahora, con la programación lista, solo queda abrir las páginas. Durante seis días, Cúcuta y Norte de Santander tendrán una nueva oportunidad para encontrarse alrededor de los libros, las ideas, la memoria, el arte y, sobre todo, las historias que nos unen y los legados que trascienden.

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